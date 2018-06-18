Регполитсовет "Единой России" определился с кандидатами в депутаты Госдумы по 158 округу

В понедельник, 18 июня, в Самаре прошло расширенное заседание регионального политического отделения партии "Единая Россия". В его работе участвовал глава региона Дмитрий Азаров.
Первым вопросом повестки дня стало выдвижение кандидатов в депутаты Государственной думы по 158-му округу от партии "Единая Россия". Напомним, депутат Госдумы Надежда Колесникова, представлявшая округ, сложила с себя полномочия в связи с поступившим ей предложением о новом месте работы. 13 июня нижняя палата российского парламента проголосовала за ее отставку. Выборы депутатов пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.
В соответствии с утвержденной процедурой, регполитсовет провел предварительное голосование по определению кандидатур для последующего выдвижения в депутаты от партии "Единая Россия" для утверждения. Голосование по кандидатурам пройдет на конференции Самарского регионального отделения партии в Тольятти 19 июня.
В своем выступлении глава региона отметил, что задачи, определенные в рамках программы действий по опережающему развитию региона, возможно выполнить, объединив усилия. "Команда людей, которые будут работать над выполнением этих задач, будет пополняться за счет людей известных, авторитетных, результативных в своей деятельности", - подчеркнул глава региона.
На заседании в качестве кандидатов в депутаты были предложены советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Александр Хинштейн и депутат Самарской городской думы Алексей Чекалин.
Александр Хинштейн в своем выступлении поблагодарил за предложение избраться в Госдуму: "Это означает, что тот период времени, который я работал в регионе, представляя Самару, Самарскую область в думе, прошел не зря".
В случае, если однопартийцы окажут ему доверие, а также поддержат избиратели, он пообещал работать не хуже, чем в предыдущий период, стремиться к более высоким результатам: "Работать с Дмитрием Игоревичем сложно, но интересно, я это знаю по себе. Но это тот случай, когда работа направлена на результат".
Алексей Чекалин коротко рассказал о тех партийных проектах, в которых он участвует в качестве председателя: экологические, образовательные, по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны.
По итогам обсуждения кандидатур было решено включить Александра Хинштейна и Алексея Чекалина в список для предварительного голосования на партийной конференции в Тольятти.
Кроме того, на заседании регполитсовета были утверждены список кандидатов от ЕР в депутаты Тольяттинской городской думы, а также предвыборная программа партии "Единая Россия", в которой отражены основные проблемы Автограда, а также пути их решения, предлагаемые партией.
Последние комментарии
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет
А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.