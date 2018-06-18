16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров дал старт культурно-архитектурному проекту "Модерн в облаках" Посол РФ в Молдавии Фарит Мухамедшин: "Я впечатлен переменами в Самаре" Дмитрий Азаров встретился со Станиславом Черчесовым На базе "Крыльев Советов" сыграли победители чемпионата мира среди детских домов В день матча сборной России с Уругваем на площадке фанфеста планируют установить дополнительные экраны

Губернатор Власть и политика

Регполитсовет "Единой России" определился с кандидатами в депутаты Госдумы по 158 округу

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 1455
Версия для печати

В понедельник, 18 июня, в Самаре прошло расширенное заседание регионального политического отделения партии "Единая Россия". В его работе участвовал глава региона Дмитрий Азаров.

Регполитсовет "Единой России" определился с кандидатами в депутаты Госдумы по 158 округу Регполитсовет "Единой России" определился с кандидатами в депутаты Госдумы по 158 округу
Фото: Игорь Казановский

Первым вопросом повестки дня стало выдвижение кандидатов в депутаты Государственной думы по 158-му округу от партии "Единая Россия". Напомним, депутат Госдумы Надежда Колесникова, представлявшая округ, сложила с себя полномочия в связи с поступившим ей предложением о новом месте работы. 13 июня нижняя палата российского парламента проголосовала за ее отставку. Выборы депутатов пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

В соответствии с утвержденной процедурой, регполитсовет провел предварительное голосование по определению кандидатур для последующего выдвижения в депутаты от партии "Единая Россия" для утверждения. Голосование по кандидатурам пройдет на конференции Самарского регионального отделения партии в Тольятти 19 июня.

В своем выступлении глава региона отметил, что задачи, определенные в рамках программы действий по опережающему развитию региона, возможно выполнить, объединив усилия. "Команда людей, которые будут работать над выполнением этих задач, будет пополняться за счет людей известных, авторитетных, результативных в своей деятельности", - подчеркнул глава региона.

На заседании в качестве кандидатов в депутаты были предложены советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Александр Хинштейн и депутат Самарской городской думы Алексей Чекалин.

Александр Хинштейн в своем выступлении поблагодарил за предложение избраться в Госдуму: "Это означает, что тот период времени, который я работал в регионе, представляя Самару, Самарскую область в думе, прошел не зря".

В случае, если однопартийцы окажут ему доверие, а также поддержат избиратели, он пообещал работать не хуже, чем в предыдущий период, стремиться к более высоким результатам: "Работать с Дмитрием Игоревичем сложно, но интересно, я это знаю по себе. Но это тот случай, когда работа направлена на результат".

Алексей Чекалин коротко рассказал о тех партийных проектах, в которых он участвует в качестве председателя: экологические, образовательные, по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны.

По итогам обсуждения кандидатур было решено включить Александра Хинштейна и Алексея Чекалина в список для предварительного голосования на партийной конференции в Тольятти.

Кроме того, на заседании регполитсовета были утверждены список кандидатов от ЕР в депутаты Тольяттинской городской думы, а также предвыборная программа партии "Единая Россия", в которой отражены основные проблемы Автограда, а также пути их решения, предлагаемые партией.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Герасимов 25 мая 2018 06:48 Самарская область и Хабаровский край договорились о сотрудничестве

Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.

Честный Человек 11 апреля 2018 05:24 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!

Владимир Гуляев 10 апреля 2018 10:10 Дмитрий Азаров отклонил закон о снятии ограничений на работу "разливаек"

Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.

Аркадий Соларев 05 марта 2018 16:19 Женщины Самарской области принимают поздравления с 8 Марта

А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет

Мария Грамматина 21 февраля 2018 15:56 Дмитрий Азаров провел совещание с обманутыми дольщиками Самары и Тольятти

А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров: "Самарский медицинский университет всегда устремлен в будущее!"

Дмитрий Азаров: "Самарский медицинский университет всегда устремлен в будущее!"

В Самаре почтили память погибших в Великой Отечественной войне

В Самаре почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Самарская фан-зона во время матча "Россия - Египет"

Самарская фан-зона во время матча "Россия - Египет"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1