В Красноярском районе обсудили стратегию развития

Ученые СГЭУ как разработчики стратегий социально-экономического развития территорий участвуют в уникальном проекте: представители 14 ключевых органов исполнительной власти, правительство, депутаты Самарской губернской думы, муниципалитеты, активные жители района, бизнес-сообщество намерены собираться и обсуждать стратегии развития своих территорий. Первыми на столь представительную сессию общественных обсуждений собрались в Красноярском районе.

Как отметила в своем приветственном слове заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Правительства Самарской области Любовь Иванова, стратегия социально-экономического развития Самарской области уже разработана, каждый желающий может с ней познакомиться на сайте МЭРИТ. Теперь, выполняя поставленные главой региона задачи, муниципалитетам важно разработать конкретные планы развития своих территорий.

Любовь Иванова: "Красноярский район, расположенный недалеко от областного центра, обладает всеми необходимыми ресурсами и достаточным потенциалом, чтобы войти в первую пятерку развитых муниципальных образований".

Как высказался глава Красноярского района Михаил Белоусов, цементирующий слой, ключевые этапы стратегии развития муниципального района уже созданы учеными СГЭУ, а общественное обсуждение позволит избежать ошибок и посоветоваться с местным населением.

В свою очередь, директор научно-исследовательского института регионального развития СГЭУ Наталья Полянскова познакомила собравшихся с краткими результатами проекта стратегии социально- экономического развития Красноярского района на период до 2030 года "Образ желаемого будущего и стратегические приоритеты развития".

Как смогли выяснить ученые, в качестве преимуществ района жители видят такие характеристики, как близость к областному центру, богатство природных ресурсов, крупнейший транспортный узел, хорошая экологическая обстановка. А также достопримечательности, интересные туристам - Царев курган, реки Сок и Кондурча, лесные ресурсы, конноспортивная школа и другие. В рейтинге проблем, требующих немедленного решения, - дороги и дорожное покрытие в поселениях района, проблемы ЖКХ, организация досуга, недостаточная обеспеченность жильем.

Далее по запланированному регламенту работы участники муниципальной сессии разошлись по секциям, где и состоялись дискуссии по стратегическому видению долгосрочного развития. Жители района совместно с представителями правительства, муниципальных органов власти и при модераторстве ученых СГЭУ искали определения миссии района, ставили цели для достижения намеченных результатов.

Со стороны могло показаться, что определяя миссию района, участники всех секций говорили как будто об одном. Однако, по мнению разработчиков стратегии - ученых СГЭУ, - это как раз те важные нюансы, незаметные на первый взгляд различия, которые в итоге и создают неповторимый образ желаемого будущего каждой конкретной территории.

По итогам общественных обсуждений, все дополнения, детали будут учтены при создании окончательного варианта стратегии развития района Красноярский, лягут в основу конкретного плана мероприятий, с помощью которого и должна быть решена основная задача - качественный рывок в развитии района, улучшение жизни людей.

Габибулла Хасаев, и.о. ректора СГЭУ:

- Стратегия социально-экономического развития муниципальных образований разрабатывалась по методологии форсайт, так называемый "взгляд в будущее". Она апробирована учеными СГЭУ совместно с российским Агентством стратегических инициатив. Согласно мировому опыту разработок такого рода стратегий, преобладающий вектор сегодня - устойчивое развитие, в центр ставится человек и комфортная среда его проживания. Поэтому важно такие документы и следующие за ними планы конкретных мероприятий обсуждать с привлечением широкой общественности каждой конкретной территории.

Стратегия социально-экономического развития Самарской области до 2030 года http://economy.samregion.ru/upload/iblock/82a/strategiya-so_2030.pdf