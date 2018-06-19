В Самару прибудет свыше 7,5 тыс. болельщиков из Австралии

Поддержать свою сборную в Самару приедут 7,5 тыс. болельщиков из Австралии, сообщает пресс-служба организатора ЧМ-2018.

Первые фанаты с "зеленого континента" прибыли в Самару в понедельник, 18 июня. Более 500 человек разместились в отелях города, таких как "Хилтон", "Холидэй Инн", "Ибис" и других.

Для болельщиков подготовлена насыщенная экскурсионная программа: во вторник, 19 июня, они отправятся в тур по набережной и центральной части города, а также сыграют товарищеский футбольный матч. Предполагается, что гости побывают и на речной прогулке по Волге.