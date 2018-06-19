На самарской набережной установили эксклюзивные матрешки, изготовленные к ЧМ

Специально к чемпионату мира в Самаре изготовили восемь эксклюзивных матрешек, сообщают в администрации города. Часть фигур, расписанных вручную, уже установили на набережной около бассейна ЦСКА.

Каждая фигура отражает культуру и историю восьми стран-участниц ЧМ-2018, сборные которых проведут матчи на стадионе "Самара Арена". Напомним, в Самаре сыграют Колумбия, Сенегал, Коста-Рика, Дания, Австралия, Сербия, Уругвай, Россия. Над дизайном работает арт-группа самарских художников Aksometry LAB. В каждой матрешке сплетаются сразу несколько смысловых композиций, которые с разных сторон характеризуют страну: это цвет национального флага, достопримечательности и знаменитые люди, неповторимые культурные особенности, народные орнаменты и узнаваемые символы.