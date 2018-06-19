В Самаре возбудили дело о взятке, переданной через инженера Нефтегорского ГПЗ

В июне 2018 года в ГУ МВД по Самарской области возбудили уголовное дело, фигурантом которого стал инженер АО "Нефтегорский газоперерабатывающий завод".

По данным источника в правоохранительных органах, инженер был задержан еще 6 сентября на пересечении проспекта Кирова с ул. Вольской в Самаре. Мужчина получил 250 тыс. руб. от Михаила В., деньги он должен был передать члену административной комиссии Новокуйбышевска. Данные о личности конечного получателя пока не разглашаются.

На днях по материалам прошлогодних оперативных разработок возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Обещание или предложение посредничества во взяточничестве"), которая предусматривает штраф до 3 млн руб. либо лишение свободы на срок до семи лет с крупным штрафом.