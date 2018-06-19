"Единая Россия" выдвинула Дмитрия Азарова на выборы губернатора

Во вторник, 19 июня, в Тольятти состоялась конференция регионального отделения партии "Единая России". Делегаты определились с кандидатами от партии на предстоящих 9 сентября досрочных выборах губернатора Самарской области и поддержали кандидатуру главы региона Дмитрия Азарова.

На партийной конференции "Единая Россия" завершила процедуру предварительного голосования по выбору кандидата на пост губернатора. Сама процедура была запущена 16 мая.

В список потенциальных кандидатов, помимо главы региона, входили еще четыре человека: советник губернатора Севастополя Николай Брусникин, замруководителя фракции "ЕР" в Самарской губернской думе Виктор Воропаев, экс-депутат Тольяттинской городской думы Татьяна Подоляко и директор Самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства Сергей Шевченко.

Секретарь реготделения партии Екатерина Кузьмичева сообщила, что с 16 по 29 мая кандидаты провели несколько встреч с однопартийцами, где рассказали о своих программах. Всего в этих встречах участвовало около 3 тыс. человек.

Согласно уставу партии, кандидат на любую выборную должность определяется тайным голосованием. По итогам голосования 150 из 160 делегатов проголосовали за кандидатуру Дмитрия Азарова.

Дмитрий Азаров в своем ответном слове выразил благодарность за оказанное доверие и подчеркнул, что все предложения участников предварительного голосования будут им учтены в дальнейшей работе. "Мы с вами вместе прошли этот путь, и я уверен, что также вместе мы пройдем и избирательную кампанию", - заявил Дмитрий Азаров.

Руководитель области отметил, что программный документ, с которым партия пойдет на выборы, получит название "Стратегия лидерства". Он выразил уверенность, что во всех муниципальных образованиях местные жители сообща выработают стратегии развития своих муниципалитетов. Тем самым будет выработана стратегия развития Самарской области.

"Уверен, что вместе мы наметим долгосрочные цели, которые определит лидерство Самарской области по основным показателям социально-экономического развития в нашей стране. Чем больше людей примет участие в обсуждении этой программы, этой стратегии лидерства, тем больше соратников у нас будет при реализации этой программы", - заметил Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул: у Самарской области есть все для достижения самых высоких целей - мощная промышленность, современное сельское хозяйство, создана мощнейшая система социальной поддержки и здравоохранения, образование занимает лидирующие позиции в стране. "Но главное - в нашем регионе живут трудолюбивые, талантливые и ответственные люди. Люди, которые готовы брать ответственность на себя и отвечать за свои слова конкретными делами", - сказал Дмитрий Азаров.

В своем выступлении глава региона напомнил о важности прийти 9 сентября на избирательные участки как можно большему количеству жителей Самарской области. "За последние 17 лет Россия преодолела последствия провала 1990-х годов - во многом благодаря работе нашего лидера Владимира Владимировича Путина. На выборах президента страны 18 марта наш регион, в отличие от предыдущих лет, не стал отстающим. Люди проголосовали за будущее России, теперь нужно проголосовать за будущее Самарской области", - сказал Дмитрий Азаров.

Руководитель области также заметил, что 9 сентября предстоят выборы депутатов городских дум Тольятти и Сызрани. "Мы всегда идем на выборы одной командой. Нам крайне важно уйти от популистских заявлений, крайне важно работать по тем наказам и тем проблемам, которые ставят перед нами люди. Наша выборная кампания должна стать ориентиром на будущее, должна стать кампанией реальных дел", - подчеркнул Дмитрий Азаров.