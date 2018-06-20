Четверых рядовых сотрудников нефтебазы обвиняют в краже нефти на 4 млн рублей

В Кинельском районном суде федеральным судьей Николем Васевым рассматривается уголовное дело о краже нефти у компании "РИТЭК". По версии обвинения, четверо сотрудников цеха подготовки и сдачи нефти (ЦПСН) "Просвет" в сговоре с некими "неустановленными лицами" в сентябре 2016 года смогли организовать вывоз с его территории 12 бойлеров с нефтью общей массой 294 т и стоимостью более 4 млн рублей.

При этом в компании узнали о преступлении от полицейских, и первоначально в деле был лишь один эпизод вывоза 82,8 т нефти, датированный 22 сентября. Заявление же о краже еще 294 т было написано через девять месяцев - 7 июня 2017 года.

Немало в деле и других странностей и нестыковок. Так, обвинение строится на вероятностном заключении эксперта о принадлежности подписи на накладной одному из обвиняемых - оператору ЦПСН Андрею Б., говорит его адвокат Елена Апостол.

"Накладные были изъяты через несколько месяцев. Кем они составлялись? Соответствует ли указанный в них объем вывезенному с ЦПСН "Просвет"? Чем еще подтверждаются эти цифры? При этом часть свидетелей, якобы подписывающих эти накладные, говорят о том, что подписи им не принадлежат", - обращает внимание адвокат.

Ничем больше объемы утраченной РИТЭКом нефти не подтверждаются. Более того, по информации из обвинительного заключения, регламентированные ежемесячные потери нефти для "Просвета" - 300-350 т (то есть больше, чем указывается в версии следствия).

Защита также предполагает, что следствие не располагает важнейшим вещественным доказательством - образцами изъятой нефти. "По крайней мере, такое впечатление складывается из-за реакции гособвинения на нашу просьбу представить эти вещдоки. Добиться их обозрения в суде так и не удалось, - сообщает Апостол. - Кроме того, нарушена процедура признания предметов и документов доказательствами по делу. Так, в деле нет постановления о признании доказательствами тех самых накладных, на которых, по сути, базируется обвинение".

Также в обвинительном заключении не учитывается тот факт, что, исходя из выводов самого следствия, обвиняемые и не планировали присваивать всю нефть, а лишь должны были получать вознаграждение за каждый "левый" бойлер - от 5 тыс. до 55 тыс. руб. в зависимости от должности. А это никак не особо крупный размер, который им вменяют.

А вот "неустановленные лица", которые должны были получить всю прибыль от реализации нефти, остались за кадром. Хотя в показаниях свидетелей и обвиняемых они называются пофамильно и с номерами телефонов, а само преступление было выявлено в результате прослушки их переговоров.

Так, водители тягачей, вывозившие нефть с базы, прямо говорят, что всеми их действиями руководил Андрей Фадеев, представлявший ООО "Открытая Самара". Он же заключал договор на хранение нефти с базой ООО "ТехПромИнвест", где была задержана часть тягачей-бойлеров.

Однако следователи в итоге удовлетворились выглядящими наивными объяснениями Фадеева, мол, хотя он и давал указания водителям и подписывал документы, но не знал, что нефть вывозится незаконно, а контакты ее поставщиков потерял вместе с телефоном…

Из-за "неустановленных лиц" зампрокурора области Алексей Павлов возвращал дело на доследование. Однако в суд оно в итоге ушло все с теми же неизвестными. "Искали и не нашли" - примерно так объяснили правоохранители недочеты в обвинительном заключении.

"При изучении материалов дела возникает впечатление, что следователям были прекрасно известны бенефициары манипуляций с бойлерами и поначалу они сами выводили свидетелей и подозреваемых на показания против людей, которые в итоге по каким-то причинам остались спрятанными за формулировкой "неустановленные лица". При этом вся ответственность перекладывается на тех, кто не мог принимать самостоятельных решений, т.е. на "крайних", что, впрочем, уже стало традицией по делам о хищении нефти в регионе", - комментирует ситуацию источник, знакомый с материалами расследования.