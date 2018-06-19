"Крылья Советов-2" начали подготовку к новому сезону в ПФЛ

Вторая команда "Крыльев Советов" начала подготовку к новому сезону в ПФЛ.

Под руководством тренерского штаба Владимира Кухлевского, Василия Мазура, Динара Шарипова и Виктора Гауса на первом учебно-тренировочном сборе будут тренироваться 26 футболистов, в том числе игроки на просмотре.

В связи с продолжающейся реконструкцией клубной базы и ремонтом гостиницы второй команды во время ЧМ-2018 базироваться "КС-2" будут на теплоходе "Федор Достоевский", а тренироваться - на самарском стадионе "Нефтяник" и в тренажерном зале неподалеку. В рамках первого сбора у "КС-2" запланировано четыре контрольных поединка.

Планируется, что сезон первенства ПФЛ начнется 18 июля, сообщает официальный сайт клуба.