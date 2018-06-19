Делегаты конференции "Единой России" поддержали кандидатуру Александра Хинштейна

Во вторник, 19 июня, в Тольятти состоялась конференция регионального отделения партии "Единая России". Важным вопросом повестки дня стало выдвижение кандидата в депутаты Государственной думы по 158-му округу от партии "Единая Россия".
Напомним, депутат Госдумы Надежда Колесникова, представлявшая округ, сложила с себя полномочия в связи с поступившим ей предложением о новом месте работы.
В качестве потенциальных кандидатов для участия в выборах в понедельник, 18 июня, на заседании регполитсовета партии были предложены советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Александр Хинштейн и депутат Самарской городской думы Алексей Чекалин.
Стоит отметить, что Александр Хинштейн решил вернуться в регион (он был депутатом Госдумы от Самарской области в 2011-2016 годах) по предложению Дмитрия Азарова.
В итоге делегаты конференции поддержали кандидатуру Хинштейна, за него отдали свои голоса 129 из 160 делегатов.
Последние комментарии
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!
"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.
Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?
Надо не на тезисы опираться. а работать.
наконец-то отбыл от Самарской губерниии