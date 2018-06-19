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Партии Власть и политика

Делегаты конференции "Единой России" поддержали кандидатуру Александра Хинштейна

ТОЛЬЯТТИ. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 19 июня, в Тольятти состоялась конференция регионального отделения партии "Единая России". Важным вопросом повестки дня стало выдвижение кандидата в депутаты Государственной думы по 158-му округу от партии "Единая Россия".

Делегаты конференции "Единой России" поддержали кандидатуру Александра Хинштейна Делегаты конференции "Единой России" поддержали кандидатуру Александра Хинштейна
Фото: Андрей Савельев

Напомним, депутат Госдумы Надежда Колесникова, представлявшая округ, сложила с себя полномочия в связи с поступившим ей предложением о новом месте работы.

В качестве потенциальных кандидатов для участия в выборах в понедельник, 18 июня, на заседании регполитсовета партии были предложены советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Александр Хинштейн и депутат Самарской городской думы Алексей Чекалин.

Стоит отметить, что Александр Хинштейн решил вернуться в регион (он был депутатом Госдумы от Самарской области в 2011-2016 годах) по предложению Дмитрия Азарова.

В итоге делегаты конференции поддержали кандидатуру Хинштейна, за него отдали свои голоса 129 из 160 делегатов.

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