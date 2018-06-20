Дмитрий Азаров: "Самара встретит сборную России как победителей"

Во вторник, 19 июня, в фан-зоне ЧМ-2018 на площади им. В.В.Куйбышева завершилась прямая трансляция матча ЧМ-2018 в группе "А" Россия - Египет. Национальная команда страны одержала победу 3:1 и впервые за 32 года вышла в плей-офф мирового чемпионата.

Вместе с 20 тысячами болельщиков (это рекордная цифра для самарской фан-зоны) за перипетиями важнейшего для национальной команды матча наблюдал глава региона Дмитрий Азаров.

В очередной день чемпионата мира, помимо культурно-развлекательной программы, зрители Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре смогли в прямом эфире посмотреть матчи ЧМ-2018 Колумбия и Япония (1:2), а также Польша - Сенегал (1:2).

Финальную точку футбольного вечера поставила встреча группы "А" Россия - Египет, посмотреть трансляцию которой пришло рекордное количество зрителей. После финального свистка фан-зона ликовала.

"Мы верили в нашу команду, мы болели, и мы победили, - приветствовал самарцев и гостей города Дмитрий Азаров. - Теперь мы ждем наших ребят здесь, на Самарской земле. И встретим их как победителей. Пусть наш стадион станет победным для сборной России. Мы будем их поддерживать. И мы победим!"

После этих слов над площадью пронеслось многократное "Россия!", и многотысячная фан-зона грянула "Калинку".