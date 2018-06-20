Дмитрий Азаров: "Самара встретит сборную России как победителей"

Во вторник, 19 июня, в фан-зоне ЧМ-2018 на площади им. В.В.Куйбышева завершилась прямая трансляция матча ЧМ-2018 в группе "А" Россия - Египет. Национальная команда страны одержала победу 3:1 и впервые за 32 года вышла в плей-офф мирового чемпионата.
Вместе с 20 тысячами болельщиков (это рекордная цифра для самарской фан-зоны) за перипетиями важнейшего для национальной команды матча наблюдал глава региона Дмитрий Азаров.
В очередной день чемпионата мира, помимо культурно-развлекательной программы, зрители Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре смогли в прямом эфире посмотреть матчи ЧМ-2018 Колумбия и Япония (1:2), а также Польша - Сенегал (1:2).
Финальную точку футбольного вечера поставила встреча группы "А" Россия - Египет, посмотреть трансляцию которой пришло рекордное количество зрителей. После финального свистка фан-зона ликовала.
"Мы верили в нашу команду, мы болели, и мы победили, - приветствовал самарцев и гостей города Дмитрий Азаров. - Теперь мы ждем наших ребят здесь, на Самарской земле. И встретим их как победителей. Пусть наш стадион станет победным для сборной России. Мы будем их поддерживать. И мы победим!"
После этих слов над площадью пронеслось многократное "Россия!", и многотысячная фан-зона грянула "Калинку".
Последние комментарии
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет
А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.