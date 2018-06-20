В Самаре заработали пляжи

В регион пришло полноценное лето - синоптики обещают устойчивое повышение температуры, и жаркая погода уже манит жителей и многочисленных гостей города на главную достопримечательность Самары - набережную. Теперь здесь можно не только прогуляться и позагорать. Наконец и купальный сезон стартовал - почти все городские пляжи официально открыты.
Купаться сегодня разрешено на шести из восьми городских пляжей Самары. Еще на двух, на Барбошиной поляне и в Красноглинском районе, работы задержались в связи с высокой водой, но они будут допущены в эксплуатацию ГИМС в ближайшие дни.
Как в городе-курорте, наши пляжи оснащены 900 единицами оборудования — это лежаки, зонтики, спортивные тренажеры, раздевалки, туалеты и урны. В общем, все, что нужно для комфортного отдыха. Информационные стенды для болельщиков ЧМ продублированы на трех языках. На всех пляжах работают спасательные посты.
"Качество завезенного песка проверено Росприроднадзором. Все пляжи обработаны от грызунов и насекомых, — сообщил заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Виктор Ненашев. — Пробы воды берутся еженедельно. Каждый день проводится уборка пляжей".
Для маломобильных граждан, а также для родителей с маленькими детьми оборудованы специальные пляжи на Некрасовском спуске и между Полевым и Маяковским спусками. "Создана вся инфраструктура, оборудован удобный спуск к воде, чтобы люди на колясках могли проехать. Есть специальное оборудование, в том числе и специальные шезлонги для купания. Людям с ограниченными возможностями здоровья будут помогать волонтеры", — рассказала руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации города Светлана Найденова.
Михаил Соловьяненко переехал несколько лет назад в Самару из Украины. Молодой человек болеет рассеянным склерозом и передвигается на коляске. "После того, как я заболел, искупаться в открытой воде не было возможности. А здесь, в Самаре оказалось, что есть такой удобный оборудованный пляж, где все продумано для нас, людей с проблемами передвижения", — поделился впечатлениями он.
Гости города, иностранные болельщики, приехавшие на ЧМ, также позитивно отзываются о набережной в Самаре. "Очень красиво подлетать к Самаре на самолете — открывается потрясающий вид, — поделился впечатлениями Алекс из Австралии. — Нас также удивил широкий пляж".
"Я не в первый раз в Самаре, у вас очень красивая набережная. А сейчас Самара стала европейским городом", — отмечает Константин Катич из Сербии.
Последние комментарии
Заявление о мошенничестве и коррупции. Я Дмитриев Алексей Александрович обращаюсь в третий раз так как проблема не решается, а постоянно усугубляется и достигло уголовной ответственности. Кратко напомню с чего всё началось, я собственник квартиры по адресу проспект Карла Маркса д.229, кв.2 подал претензию 27.10.2017г. на основании статья 7.23. Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами к ООО "Жилищно-коммунальная система" адрес: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, д. 288, и ООО "Волготеплоснаб" адрес: 443045, г. Самара, ул. Гагарина, д. 82 а. Также по электронной почте заявление в государственную жилищную инспекцию Самарской области и прочие надзорные органы. "Волготеплоснаб" отказался в решении данного вопроса сославшись что это вне его компетенции. Хотя теплоснабжающая организация по сути недопоставляющая тепло потребителям совершает действие предусмотренное ст. 158 Кража УК РФ. "Жилищно-коммунальная система" 07.11.2017г. как управляющая компания с нарушением сроков провела проверку системы и обнаружило нарушение теплового режима, но директор «ЖКС Советского района» Казьмин С.В. сославшись на п 61, ГОСТА 30494-2011 который предписывает проводить данные замеры при наружной температуре не выше -5 °C отказался выполнять ремонт. И так в нарушении постановления «Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.» согласно которому в зимний период отопление должно беспрерывно подавятся, что подразумевает подачу тепловой энергии для поддержания в жилых помещениях многоквартирного дома температуру не ниже +18 градусов (угловых комнат не ниже +20), снижение которой в дневное время не допускается. Мне пришлось расторгнуть договор с квартиросъёмщиком и ждать подходящего момента для проверки отопления. Так по перечисленным причинам и бездействия теплоснабжающей и управляющей компании квартира приведена в нежилое состояние по санитарным нормам, в ней не кто не проживает, но копятся долги по не потребляемым коммунальным услугам. На основании этого я был вынужден обратится в суд с иском «О понуждении исполнить обязательство и возместить убытки». Также я неоднократно обращался в МВД зарегистрировано 28.02.2018 г. № 3/185201465763, Прокуратуру, Областную администрацию, Губернатору и т.д..
Мфц полезная вещь, но многое можно еще улучшить.. Работаю в Петербурге. Недавно сделала загранпаспорт. Удивило то, что в огромном едином центре документов (центральный МФЦ)для каждой госуслуге свой этаж и зал.. плюс справка и платно и бесплатно. Платно могут все проверить и оформить. Удобно и ошибок люди меньще делают, а соответственно и возвратов нет и очереди практически никакой
Революционная 130. Пешеходную зону превратили в стоянку. Ходить невозможно.
Город Самара сейчас принимает иностранных и российских гостей к ЧМ-2018. Приезжающие расселяются по всему городу! Как можно было запланировать ремонт тепломагистралей на время чемпионата?!И оставить без горячей воды такие большие участки города?!
Отличная идея. При корректной работе сего приложения можно будет не только исправить недочёты в городе, но и повысить уровень культуры участников, а так же поддержать организаторов культурных мероприятий.