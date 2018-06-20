В Самаре заработали пляжи

В регион пришло полноценное лето - синоптики обещают устойчивое повышение температуры, и жаркая погода уже манит жителей и многочисленных гостей города на главную достопримечательность Самары - набережную. Теперь здесь можно не только прогуляться и позагорать. Наконец и купальный сезон стартовал - почти все городские пляжи официально открыты.

Купаться сегодня разрешено на шести из восьми городских пляжей Самары. Еще на двух, на Барбошиной поляне и в Красноглинском районе, работы задержались в связи с высокой водой, но они будут допущены в эксплуатацию ГИМС в ближайшие дни.

Как в городе-курорте, наши пляжи оснащены 900 единицами оборудования — это лежаки, зонтики, спортивные тренажеры, раздевалки, туалеты и урны. В общем, все, что нужно для комфортного отдыха. Информационные стенды для болельщиков ЧМ продублированы на трех языках. На всех пляжах работают спасательные посты.

"Качество завезенного песка проверено Росприроднадзором. Все пляжи обработаны от грызунов и насекомых, — сообщил заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Виктор Ненашев. — Пробы воды берутся еженедельно. Каждый день проводится уборка пляжей".

Для маломобильных граждан, а также для родителей с маленькими детьми оборудованы специальные пляжи на Некрасовском спуске и между Полевым и Маяковским спусками. "Создана вся инфраструктура, оборудован удобный спуск к воде, чтобы люди на колясках могли проехать. Есть специальное оборудование, в том числе и специальные шезлонги для купания. Людям с ограниченными возможностями здоровья будут помогать волонтеры", — рассказала руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации города Светлана Найденова.

Михаил Соловьяненко переехал несколько лет назад в Самару из Украины. Молодой человек болеет рассеянным склерозом и передвигается на коляске. "После того, как я заболел, искупаться в открытой воде не было возможности. А здесь, в Самаре оказалось, что есть такой удобный оборудованный пляж, где все продумано для нас, людей с проблемами передвижения", — поделился впечатлениями он.

Гости города, иностранные болельщики, приехавшие на ЧМ, также позитивно отзываются о набережной в Самаре. "Очень красиво подлетать к Самаре на самолете — открывается потрясающий вид, — поделился впечатлениями Алекс из Австралии. — Нас также удивил широкий пляж".

"Я не в первый раз в Самаре, у вас очень красивая набережная. А сейчас Самара стала европейским городом", — отмечает Константин Катич из Сербии.