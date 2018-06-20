Хедлайнером Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре 21 июня станет рок-группа Gotthard

В четверг, 21 июня, программа на площади им. Куйбышева стартует в 14:00. На сцене выступят "Волжские казаки", Волжский народный хор, инструментальный коллектив "Бадабум шоу".

На гигантском экране будут транслировать три футбольных матча. В перерывах между ними гостей Фанфеста развлекут музыкальной программой.

В 16:00 начнется эфир со стадиона "Самара Арена", где в борьбу вступят сборные Австралии и Дании.

С 17:55 — выступление группы "Крейзи Джамп".

В 19:00 стартует игра Франция — Перу. Команды этих стран выйдут на поле в Екатеринбурге. С 20:55 — выступление швейцарской рок-группы Gotthard.

В 22:00 начнется трансляция из Нижнего Новгорода, где сразятся сборные Аргентины и Хорватии. После матча — с 23:50 — часовой диджей-сет.