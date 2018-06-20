На Московском шоссе ночью водитель легковушки выехал на тротуар и врезался в павильон-кафе

По предположению случайного свидетеля, легковушкой управляла девушка. На тротуаре четыре человека успели отбежать с ее пути.

Но пострадавшие судя по всему были, так как очевидцы засняли на видео автомобиль скорой помощи, стоявший возле места ДТП с работающими проблесковыми маячками.

Официальной информации по данному ДТП пока не поступало.

"Для СМИ информацией не располагаем", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.