На Московском шоссе ночью водитель легковушки выехал на тротуар и врезался в павильон-кафе

По предположению случайного свидетеля, легковушкой управляла девушка. На тротуаре четыре человека успели отбежать с ее пути.
Но пострадавшие судя по всему были, так как очевидцы засняли на видео автомобиль скорой помощи, стоявший возле места ДТП с работающими проблесковыми маячками.
Официальной информации по данному ДТП пока не поступало.
"Для СМИ информацией не располагаем", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.
Водителя надо прав лишить! У пострадавших сотрясение мозга, у одного сложный перелом, требуется оперативное вмешательство! И за что им это? За то что шли по тротуару по своим делам? Водительница, а если бы твоего ребенка или родного человека сбили на ТРОТУАРЕ! Живи с теперь с этой мыслью всю жизнь, и если не отберут права, то выброси их в помойку! Умей отвечать за свои поступки! Про возмещение ущерба тебе сообщат пострадавшие как придут в чувства, тебе должно быть стыдно, горько и совестно за твою манеру вождения! Свою жизнь спасла, а две чужих сбила! Позор!
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.