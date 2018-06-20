В суд направили уголовное дело пьяного водителя, сбившего насмерть девушку

В Самаре 24-летний местный житель в ближайшее время отправится на скамью подсудимых по обвинению в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
В ночь на 22 февраля на Московском шоссе водитель Saab сбил 35-летнюю девушку, которая скончалась на месте.
Как установило следствие, молодой человек "летел" по Московскому шоссе на скорости 157,6 км/ч при положенных 60 км/ч, причем был пьян. Сбив пешехода, он не попытался оказать пострадавшей какую-либо помощь и скрылся с места ДТП.
"Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, — сообщили в прокуратуре Самары. — Обвинительное заключение утверждено, уголовное дело направлено в Красноглинский районный суд для рассмотрения по существу".
Санкции ч. 4 ст. 264 УК РФ, по которой будут судить молодого человека, предусматривает до семи лет лишения свободы с лишением водительских прав до трех лет.
Последние комментарии
За такое преступление, с такими обстоятельствами, нужно лишать прав - п о ж и з н е н н о!
Прочитав статью, ужаснулась, какие бывают негодяи. Наверное этот альфонс женат, а может еще у него есть дочки, которые когда-нибудь так же зверски будут обмануты, потому что он этого заслуживает, желаю, чтоб возмездие у него когда-то наступило!!!!
Однозначно подавать письменно заявление в полицию! Далее подавать в суд за моральный ущерб, т.к. несовершеннолетние были. Есть точно такое же дело в Севастополе, завели уголовное дело и выиграли суд, убийцу приговорили на год исправительных работ с удержанием 40% зп, плюс компенсация за моральный ущерб детям в размере по 100 тысяч каждому.
Не так все было Женщина, что это все написала сама ничего не видела, а со слов ребенка взяла , который сам не знает никого во дворе потому что это племянник ее. Мужчину, которого обвиняют, не виноват. Виноват какой-то другой дядька. Я знаю эту женщину называемую "старшей в доме" и ее сожителя(которого обвиняют) с детства, они хорошие люди. И они уже написали заявление на эту женщину-автора за клевету.
Ублюдок, своими бы руками ему руки и башку отрубила