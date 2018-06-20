В суд направили уголовное дело пьяного водителя, сбившего насмерть девушку

В Самаре 24-летний местный житель в ближайшее время отправится на скамью подсудимых по обвинению в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В ночь на 22 февраля на Московском шоссе водитель Saab сбил 35-летнюю девушку, которая скончалась на месте.

Как установило следствие, молодой человек "летел" по Московскому шоссе на скорости 157,6 км/ч при положенных 60 км/ч, причем был пьян. Сбив пешехода, он не попытался оказать пострадавшей какую-либо помощь и скрылся с места ДТП.

"Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, — сообщили в прокуратуре Самары. — Обвинительное заключение утверждено, уголовное дело направлено в Красноглинский районный суд для рассмотрения по существу".

Санкции ч. 4 ст. 264 УК РФ, по которой будут судить молодого человека, предусматривает до семи лет лишения свободы с лишением водительских прав до трех лет.