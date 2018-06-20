Полтонны говядины было задержано на въезде в Самару

На посту ДПС ГИБДД около пос. Смышляевка инспектором отдела ветеринарного госнадзора Управления Россельхознадзора по Самарской области был остановлен житель Кинельского района, который пытался ввезти в город 540 кг говядины без документов, сообщает пресс-служба ведомства.

Гражданин вез мясо от двух коров на своем автомобиле в Самару на продажу, однако ни обязательного клейма, ни каких-либо ветеринарных документов, которые бы подтверждали качество и безопасность говядины, у него не оказалось.

В итоге мясо было направлено на утилизацию на Дубово-Уметский ветсанутильзавод, где, в соответствии с действующим законодательством, оно было переработано на мясокостную муку в присутствии владельца.