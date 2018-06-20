В Самару прибывают 180 болельщиков из Дании

В среду, 20 июня, в Самару прибывает основная организованная группа болельщиков из 180 датчан.

Болельщики сборной Дании прилетают рейсом из Копенгагена в аэропорт Курумоч в 13:25 по самарскому времени. Остальные датские болельщики будут добираться в Самару небольшими группами.

Ожидается, что на матче Дания - Австралия, который состоится на "Самара Арене" 21 июня в 16:00 по самарскому времени, сборную Дании будут поддерживать более 1,8 тыс. человек.