Автомобилистку, совершившую в Жигулевске ДТП, в котором погиб пассажир, осудили

Вступил в силу приговор Жигулевского городского суда в отношении женщины-водителя А. Ягодиной, признанной виновной в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщают в суде.

Как следует из приговора, она ехала за рулем Ford Fiesta по транспортной развязке 969 км трассы М-5 со стороны Жигулевска с двумя пассажирами, один из которых находился на переднем сидении, а второй — на заднем. Оба были пристегнуты ремнями безопасности.

Как установил суд, будучи невнимательной к дорожным и метеорологическим условиям, при обгоне, женщина проявила небрежность, нарушила ряд пунктов ПДД, в результате чего не справилась с управлением и столкнулась с микроавтобусом ГАЗ-32213.

В результате находившийся на заднем сидении пассажир от полученных травм скончался. В отношении автомобилистки возбудили уголовное дело. По окончании следствия она предстала перед судом Жигулевска, сообщила о признании вины и поддержала заявленное на следствии ходатайство о вынесении приговора в особом порядке.

Изучив материалы дела и приняв во внимание данные о личности Ягодиной, суд признал ее виновной и приговорил к году условного лишения свободы с годичным испытательным сроком. В качестве дополнительной меры наказания суд на два года лишил ее водительских прав.