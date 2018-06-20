Появится памятный знак "За заслуги в подготовке и проведении матчей ЧМ-2018 в Самарской области"

В губернии будут вручать памятные знаки "За заслуги в подготовке и проведении матчей ЧМ-2018 на территории Самарской области". Эту инициативу поддержали в среду, 20 июня, на заседании комиссии Общественной палаты Самарской области по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития гражданского общества и благотворительности.

На прошлой неделе в соответствии с поручением главы региона Дмитрия Азарова вышло постановление об учреждении памятных знаков в связи с проведением чемпионата мира по футболу в Самаре. Их будут вручать тем, кто внес вклад в подготовку инфраструктуры, благоустройство гостевых маршрутов, создание безбарьерной среды для граждан с ограниченными возможностями и др. Сегодня на заседании обсудили положения об учреждении этих знаков.

"Огромное количество людей и организаций активно участвовали в подготовке нашей инфраструктуры гостеприимства и проведении матчей, - говорит заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский. - Это не только профессиональные волонтерские организации, но и, например, транспортные компании, которые проделали огромную работу. Они однозначно заслуживают того, чтобы их отметили памятными знаками. Общественная палата будет своего рода экспертным сообществом, которое сформирует списки тех, кто обязательно будет поощрен".

Вручать будут два вида знаков: настенный и нагрудный. Как пояснила руководитель управления межведомственного взаимодействия по реализации социально значимых проектов департамента по связям с общественностью администрации губернатора Самарской области Лилия Мурза, настенный знак будут вручать организациям, которые внесли значительный вклад в подготовку и проведение мероприятий чемпионата.

Нагрудный знак будет двух видов: первым, в виде значка, будут награждать молодежь - студентов, школьников, воспитанников спортивных школ, т.е. тех, кто активно участвует в спортивной жизни области.

"Второй памятный знак в виде медали будут вручать ветеранам спорта, действующим спортсменам, достигшим выдающихся результатов, гражданам, активно участвующим в популяризации физкультуры и спорта, и другим, - говорит Лилия Мурза. - Все требования закреплены в двух положениях по каждому знаку в отдельности. Наша задача - выявить лучших, самых ответственных, тех, кто внес неоценимый вклад в то качество, которое сейчас показывает Самарская область при проведении чемпионата".

В ближайшее время должны представить эскизы памятных знаков.