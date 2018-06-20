"Крылья Советов" отправились на сборы в Сербию

Команда отправилась на свой первый летний учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Сербии. Как и год назад, "Крылья" будут жить и тренироваться в местечке Стара Пазова под Белградом в Футбольном национальном центре Сербии.

Здесь же разместился казанский "Рубин". В рамках подготовки запланировано два контрольных матча (о датах и соперниках будет объявлено позднее). Готовиться к сезону в Сербии "Крылья Советов" будут до 30 июня.

В расположении "Крыльев" в данный момент находятся 22 игрока. Это вратари Евгений Конюхов, Гиорги Лория и Михаил Опарин, защитники Али Гаджибеков, Георгий Зотов, Тарас Бурлак, Жозе Надсон, Михаил Тихонов, Никита Чичерин и Владимир Полуяхтов, полузащитники Олег Ланин, Евгений Башкиров, Алан Чочиев, Данил Кленкин, Азер Алиев, Геннадий Киселев, Денис Ткачук и Срджан Мияйлович, а также нападающие Сергей Корниленко, Илья Визнович и Александр Соболев. Также в расположении "Крыльев" находится защитник Игорь Калинин из "Краснодара".

С рядом игроков у "Крыльев" завершились соглашения. Это голкипер Артем Леонов, защитники Иван Таранов и Дмитрий Ятченко, полузащитники Святослав Георгиевский и Владислав Кулик. Защитник Кирилл Гоцук продолжит на правах аренды выступать за курский "Авангард", сообщает официальный сайт клуба.