Самарский врач стала финалистом премии лучшим врачам России "Призвание"

На прошлой неделе в Москве состоялась 18-я торжественная церемония вручения премии лучшим врачам России "Призвание" - главной медицинской премии России.

В 2018 г. финалистом Премии лучшим врачам России "Призвание" в номинации "За создание нового метода диагностики" стала заместитель главного врача по медицинской части Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера имени Н.В.Постникова, доктор медицинских наук Лада Барышникова.

Премией награждена группа ученых: М.А.Пальцев, В.И.Киселев, В.А.Аксенова, И.Ф.Довгалюк, Л.Н.Мотанова, Н.И.Клевно, Л.В.Слогоцкая, Л.А.Барышникова, Н.Н.Моисеева.

Над созданием нового отечественного инновационного метода диагностики туберкулезной инфекции - кожной пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (диаскинтест) - работа велась группой ученых-исследователей в течение многих лет.

Самарская область одной из первых начала внедрение данного метода в клиническую практику сначала противотуберкулезных учреждений в 2009 г., затем учреждений общей лечебной сети в 2010-2013 годах. Полученные положительные результаты внедрения легли в основу федеральных нормативных документов. Созданный новый метод диагностики обеспечивает повышение эффективности профилактических противотуберкулезных мероприятий и предупреждение новых случаев туберкулеза у детей и подростков.

13 июня с финалистами премии лучшим врачам России "Призвание" встретилась министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова. В своем приветственном слове министр отметила важность проделанной врачами работы и поблагодарила за получение высоких достижений в отечественной медицине.