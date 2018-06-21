Ключи, паспорта и даже учебник: что чаще всего теряют болельщики в Самаре

Сотрудники бюро находок рассказали о том, что чаще всего теряют болельщики, приехавшие на ЧМ в Самару и как вещи возвращаются к своим владельцам, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Например, накануне своего владельца нашел свитер, который оставили в одном из шаттлов.

"Я ехал из аэропорта и забыл его, - рассказывает австралиец Адам, который приехал в Самару из Сиднея. - Очень своевременная находка. Сейчас здесь холоднее, чем в Австралии. Спасибо большое".

Как рассказал руководитель проекта транспортного обеспечения самарской дирекции по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Андрей Спиридонов, вещи чаще всего теряют именно в общественном транспорте, причем самые беспечные - мужчины.

"Находим вещи мы быстро. У нас есть онлайн-связь со всеми водителями, и при необходимости мы даем команду на поиск той или иной вещи. Находят ее в считанные минуты", - рассказал Андрей Спиридонов.

На Фестивале болельщиков FIFA, который ежедневно посещают тысячи человек, без потерь также не обходится. В фан-зоне работает бюро находок. Найденную вещь можно отнести в первый сквер, который находится в районе пересечения Чапаевской и Красноармейской улиц. Ежедневно туда приносят по 10-12 вещей, ключи, кстати, - самые "популярные" среди находок. "Из необычного - например, потерянный кем-то учебник", - говорят сотрудники бюро.