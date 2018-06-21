ФК "Сызрань-2003" прекращает существование

Руководство ФК "Сызрань-2003" приняло решение не подавать заявку на участие в первенстве России по футболу среди команд клубов ПФЛ зоны "Урал-Приволжье" в сезоне 2018-2019 гг.

Прекращение существования команды связано с отсутствием финансирования, а также невозможностью сформировать бюджет, который бы гарантировал и позволил команде выступить в новом сезоне. Об этом сообщил президент ФК "Сызрань-2003" Максим Симонов.

"За многолетнюю историю футбольный клуб проделал большой, трудоемкий путь от любительского футбола до профессионального спорта, пережив как поражения, так и исторические победы.

В текущем сезоне 2017-2018 гг. "Сызрань-2003" завоевала "бронзу" Чемпионата России по футболу, решив задачу, которую ставили перед нами наши спонсоры.

Только в сезоне 2017-2018 гг. наша команда провела два воистину невероятных матча, которые войдут в летопись футбола. Одним из таких матчей стала игра с ПФК "Крылья Советов" в 1/32 финала Кубка России по футболу, который вызвал небывалый ажиотаж, собрав 5,5-тысячный стадион в Сызрани, и подарил жителям города невероятный праздник футбола.

Еще одним небывалым событием стал матч, в котором "Сызрань-2003" встретилась с саранской "Мордовией" на новом стадионе "Мордовия Арена", построенном к чемпионату мира по футболу. Этот невероятно яркий матч побил рекорд посещаемости матчей ПФЛ! На матче присутствовало 41 057 зрителей! ФК "Сызрань-2003" выступил на высоком уровне и подарил своим болельщикам уникальную возможность гордиться своей командой, своим городом и своей областью, которую достойно представила футбольная команда "Сызрань-2003".

Я хочу поблагодарить спонсоров, тренерский штаб, всех игроков и болельщиков, которые поддерживали команду на протяжении 15 лет! Спасибо игрокам и болельщикам за положительные эмоции, пережитые за все эти годы. Такое не забывается! Спасибо всем, кто был с нами!

Также хотелось бы отметить, что мы оставляем за собой возможность решить вопрос по финансированию в сезоне 2019-2020 гг., чтобы вернуться в профессиональный футбол, так как на данный момент в нашем городе Сызрань созданы все условия, чтобы выступать на высоком уровне.

На данный момент честь сызранского футбола будет отстаивать молодежная команда "Сызрань-2003", которая продолжит свое выступление в первенстве и Кубке МФС "Приволжье" (в третьей лиге).

И я надеюсь - наши болельщики будут поддерживать молодежную сызранскую команду, как на протяжении всех этих лет всегда поддерживали "Сызрань-2003"!" - говорится в сообщении Симонова.