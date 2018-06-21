Каспер Шмейхель разместил в своем Instagram виды Самары

Голкипер Сборной Дании Каспер Шмейхель разместил в своем Instagram сторис с видами Самары.

Сборная Дании разместилась в новом пятизвездочном отеле Lotte. В своих сторис Шмейхель показывает бассейн и сауну отеля.

Затем стадион "Самара Арену", где была проведена тренировка, свою команду и пресс-конференцию для СМИ. Голкипер разместил также самарский трамвай, следующий по ул. Красноармейской, прогулку по исторической части города и фан-зоне.