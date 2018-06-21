На льготных маршрутах в Самаре работает 413 автобусов

В настоящее время в Самаре насчитывается 413 автобусов, осуществляющих перевозки по "льготным" городским маршрутам.

Из них 350 автобусов у ООО "СамараАвтоГаз" и 63 автобуса у ООО "Билайнер". Они работают на 48 муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, сообщает сайт "Общественный транспорт 63".