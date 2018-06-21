Футбольному болельщику из Австралии в Самаре помогли вернуть кошелек полицейские

Футбольный болельщик Кронуллен Джек Эдвард прибыл на матчи ЧМ-2018 в Самару. 23-летний австралиец остановился в хостеле "Ночлег 63" неподалеку от железнодорожного вокзала. В среду, 20 июня, он отправился в ТЦ "Гудок". В торговом центре у парня вытащили кошелек. Он сразу же обратился к полицейским. Те среагировали очень быстро: грабителя нашли и задержали. Австралийцу вернули его кошелек со всеми деньгами.
Поговорить с самим болельщиком пока не удалось. Как пояснили Волга Ньюс в хостеле, прибывшие из Австралии гости обычно уходят рано утром и возвращаются поздно вечером. 21 июня они отправились на матч на стадион "Самара Арена", а ночью должны покинуть город.
Последние комментарии
За такое преступление, с такими обстоятельствами, нужно лишать прав - п о ж и з н е н н о!
Прочитав статью, ужаснулась, какие бывают негодяи. Наверное этот альфонс женат, а может еще у него есть дочки, которые когда-нибудь так же зверски будут обмануты, потому что он этого заслуживает, желаю, чтоб возмездие у него когда-то наступило!!!!
Однозначно подавать письменно заявление в полицию! Далее подавать в суд за моральный ущерб, т.к. несовершеннолетние были. Есть точно такое же дело в Севастополе, завели уголовное дело и выиграли суд, убийцу приговорили на год исправительных работ с удержанием 40% зп, плюс компенсация за моральный ущерб детям в размере по 100 тысяч каждому.
Не так все было Женщина, что это все написала сама ничего не видела, а со слов ребенка взяла , который сам не знает никого во дворе потому что это племянник ее. Мужчину, которого обвиняют, не виноват. Виноват какой-то другой дядька. Я знаю эту женщину называемую "старшей в доме" и ее сожителя(которого обвиняют) с детства, они хорошие люди. И они уже написали заявление на эту женщину-автора за клевету.
Ублюдок, своими бы руками ему руки и башку отрубила