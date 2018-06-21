Футбольному болельщику из Австралии в Самаре помогли вернуть кошелек полицейские

Футбольный болельщик Кронуллен Джек Эдвард прибыл на матчи ЧМ-2018 в Самару. 23-летний австралиец остановился в хостеле "Ночлег 63" неподалеку от железнодорожного вокзала. В среду, 20 июня, он отправился в ТЦ "Гудок". В торговом центре у парня вытащили кошелек. Он сразу же обратился к полицейским. Те среагировали очень быстро: грабителя нашли и задержали. Австралийцу вернули его кошелек со всеми деньгами.

Поговорить с самим болельщиком пока не удалось. Как пояснили Волга Ньюс в хостеле, прибывшие из Австралии гости обычно уходят рано утром и возвращаются поздно вечером. 21 июня они отправились на матч на стадион "Самара Арена", а ночью должны покинуть город.