До конца июля будут подписаны предварительные договоры с обманутыми дольщиками КП "Дубрава"

В четверг, 21 июня, под председательством главы региона Дмитрия Азарова прошло совещание по решению проблем обманутых дольщиков КП "Дубрава" с членами правительства Самарской области и руководством ООО "ДК Древо".
"Вопросы обманутых дольщиков для нашего региона, к сожалению, остаются актуальными. Мы будем продолжать работу по разрешению этой проблемной ситуации. И никакие праздники, даже такие, как чемпионат мира по футболу на территории региона, от этой работы нас отвлекать не должны", - отметил глава региона. Все мероприятия должны исполняться в рамках намеченных сроков и дорожных карт, подчеркнул он.
Генеральный директор ООО "ДК Древо" Евгений Чудаев относительно хода работы рассказал, что проведены встречи с дольщиками и 99% высказали принципиальное согласие с предложенным механизмом удовлетворения их прав.
С 14 июня началось подписание предварительных договоров. Встречи проходят четыре раза в неделю и носят индивидуальный характер. На встречах проверяют достоверность документов, подтверждающих участие в финансировании объекта, а также подбирается компенсационный объект (квартира). Эти условия и фиксируются в предварительном договоре. По словам Евгения Чудаева, на данный момент состоялось порядка 50-60 личных встреч.
В дорожной карте запланировано закончить подписание предварительных договоров до конца августа. "Мы ставим задачу на месяц раньше завершить этот процесс и к концу июля иметь 100% подписанных предварительных договоров", - заявил генеральный директор.
Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что опыт, который приобретет область, реализуя этот проект, будет полезен и другим регионам.
"Сначала людям предоставляется жилье, а потом уж мы разбираемся со всем тяжелым наследием прошлых лет. Права людей здесь не должны быть нарушены", - подчеркнул он.
Глава региона также рассказал, что этот опыт заинтересовал министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева: "Он намеревается посетить наш регион, чтоб с этим опытом ознакомиться для возможного тиражирования на территории всей страны". Подходы, которые применяют власти губернии при решении проблем по этому объекту, по словам главы региона, полностью совпадают с сегодняшним видением министра.
"Даже на таких тяжелых случаях (а это самый проблемный, пожалуй, объект на территории региона) мы должны планомерно, системно обеспечивать удовлетворение прав людей и стоять на защите их интересов", - резюмировал Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет
А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.