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Футбол Спорт

Болельщики из Австралии: "Задержимся в Самаре на несколько дней"

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На "Самара Арене" начался матч чемпионата мира по футболу между сборными Дании и Австралии.

На территории стадиона сегодня большинство приезжих болельщиков составляют австралийцы. Они одеты в желтые майки, а их главный символ - надувной кенгуру в боксерских перчатках.

 "В Самару мы приехали только сегодня, за пару часов до игры, - рассказывает семейная пара из Австралии - Алекс и Элизабет. - Прилетели из Казани. Мы впервые на чемпионате мира, но давно мечтали оказаться здесь. Копили деньги несколько лет. Перелет из Австралии в пересчете на рубли обошелся примерно в 60 тыс. рублей. Проблемой было купить билеты, это достаточно дорого для нас. На сегодняшний матч удалось взять третью категорию. А вот на третий матч сборной Австралии мы не попали, не нашли билетов. Вместо этого полетим в Калининград на сборную Испании. А до того собираемся несколько дней провести в Самаре. Очень хочется посмотреть город, тем более что погода прекрасная", - сказали австралийские болельщики.

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