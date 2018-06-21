Николай Брусникин стал врио министра промышленности Самарской области

Врио министра промышленности и технологий Самарской области с 20 июня назначен советник губернатора Севастополя Николай Брусникин. Соответствующее постановление главы региона Дмитрия Азарова опубликовано на сайте регионального правительства.
Напомним, с таким предложением к Брусникину Дмитрий Азаров вышел 19 июня 2018 г. на партийной конференции "Единой России", где подводились итоги предварительного голосования по выбору кандидата на пост губернатора.
Николай Брусникин являлся одним из пяти участников праймериз по выдвижению кандидата от "Единой России" на пост губернатора Самарской области. Победу в предварительном голосовании одержал Дмитрий Азаров.
Пост министра промышленности в регионе освободился в феврале текущего года после того, как его покинул Сергей Безруков (он перешел на работу в федеральный Минпром). Тем временем обязанности руководителя регионального министерства исполнял замминистра Олег Волков.
Николай Брусникин начинал карьеру на ВАЗе, был секретарем заводского комитета ВЛКСМ. В начале 1990-х представлял город в Верховном Совете РСФСР. В 1992 г. являлся первым заместителем главы администрации Тольятти Бориса Микеля. В 1992-1996 гг. трудился в ПК "АвтоВАЗбанк", а в 1996-2003 гг. был гендиректором ПО "Тольяттинский Трансформатор". При этом с 1999 по 2003 гг. Николай Брусникин являлся депутатом Государственной думы РФ. С 2003 г. он успел поработать на руководящих должностях в ОАО РАО "ЕЭС России", ОАО "Российские коммунальные системы", ЗАО "Комплексные энергетические системы", ОАО "РАО Энергетические системы Востока", ОАО "Мой коммунальный стандарт". В 2014-2016 гг. Николай Брусникин трудился в должности первого заместителя председателя правительства Хабаровского края Вячеслава Шпорта, в мае 2016 г. был назначен генеральным директором АО "Корпорация развития Хабаровского края", а 13 октября 2016 г. возглавил АО "Корпорация развития Севастополя", откуда перешел на пост советника Севастополя по инвестициям в 2017 году.