Николай Брусникин стал врио министра промышленности Самарской области

Врио министра промышленности и технологий Самарской области с 20 июня назначен советник губернатора Севастополя Николай Брусникин. Соответствующее постановление главы региона Дмитрия Азарова опубликовано на сайте регионального правительства.

Напомним, с таким предложением к Брусникину Дмитрий Азаров вышел 19 июня 2018 г. на партийной конференции "Единой России", где подводились итоги предварительного голосования по выбору кандидата на пост губернатора.

Николай Брусникин являлся одним из пяти участников праймериз по выдвижению кандидата от "Единой России" на пост губернатора Самарской области. Победу в предварительном голосовании одержал Дмитрий Азаров.

Пост министра промышленности в регионе освободился в феврале текущего года после того, как его покинул Сергей Безруков (он перешел на работу в федеральный Минпром). Тем временем обязанности руководителя регионального министерства исполнял замминистра Олег Волков.