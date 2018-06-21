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ХК "Лада" организует скаутский отдел

ТОЛЬЯТТИ. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккейный клуб "Лада" организует в структуре клуба скаутский отдел, который возглавит заслуженный тренер России и Казахстана Валерий Панин. Помогать ему будет Максим Кривоножкин, решивший завершить игровую карьеру.

"Мы провели переговоры со многими опытными специалистами в области скаутинга и в итоге решили, что главным скаутом станет Валерий Григорьевич Панин, уже работавший в структуре нашего клуба. Помогать ему, а также перенимать опыт будет Максим Кривоножкин. Наша цель - превратить ДЮСШ "Лада" в ведущую хоккейную школу региона "Поволжье". В связи с этим перед скаутским отделом клуба будет поставлена задача искать и отслеживать юных талантливых хоккеистов во всем регионе. Основой школы по-прежнему останутся местные воспитанники, им всегда будет отдаваться приоритет, но для повышения их мастерства мы планируем приглашать перспективных ребят и из других школ. Будет вестись аналитическая работа по ДЮСШ Самарской области ("Лада", "Волгарь", "Комета" и "Олимп"). Просмотр кандидатов в ДЮСШ будет постоянным, но приглашаться будут лишь те хоккеисты, которые станут лидерами в своих возрастах и смогут служить примером для других игроков. Это выведет нашу школу на принципиально новый уровень, позволит нам успешнее воспитывать и развивать игроков ДЮСШ и команды МХЛ "Ладья" до уровня "Лады" в ВХЛ, а в будущем - и до уровня КХЛ", - рассказал о планах официальному сайту клуба спортивный директор "Лады" Владимир Кречин.

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