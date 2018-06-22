Набережная, матрешки и футбол: австралийцы и датчане в соцсетях восторгаются Самарой

В четверг, 21 июня, на самарском стадионе "Самара Арена" прошел матч чемпионата мира по футболу 2018 между сборными Австралии и Дании (1:1).

Волга Ньюс сделал подборку фотографий, размещенных в соцсетях иностранными болельщиками.

Больше всего туристов привлекают набережная, матрешки, бункер Сталина и монумент ракеты-носителя "Союз". А некоторые испытали "космическую" Самару на себе, посетив аэротрубу.

Но, конечно же, каждый приехал болеть за свою сборную. Австралийцы и датчане всей душой поддерживали свои страны.

Австралия против Дании, время для обмена культурой. Самара в своих лучших проявлениях

Тем временем уругвайцы уже в городе.