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ЖКХ и благоустройство Общество

Жителям 10 домов Самары отказано в переносе сроков капремонта из-за низкой собираемости платежей

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В администрации Самары было проведено заседание комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Были рассмотрены обращения жителей 11 МКД, предлагавших перенести сроки ремонта внутридомовых коммуникаций, крыши и замены лифта на более ранний период в связи с неудовлетворительным состоянием дома.

В 10 случаях комиссия приняла решение об отказе.

Причина - недостаточная собираемость взносов по капремонту. Согласно постановлению правительства региона, для переноса сроков необходимо, чтобы этот показатель составлял 97%.

Положительное решение принято лишь по дому на ул. Лукачева, 36б, который был построен в 1966 году. Здесь внутридомовые коммуникации, согласно областной программе, должны быть заменены в 2029-2031 годах. Но их неудовлетворительное состояние требует проведения работ в более ранний период. Стоимость замены коммуникаций - 7,7 млн рублей. Рекомендация городской комиссии была направлена в фонд капремонта Самарской области.

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