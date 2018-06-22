Жителям 10 домов Самары отказано в переносе сроков капремонта из-за низкой собираемости платежей

В администрации Самары было проведено заседание комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Были рассмотрены обращения жителей 11 МКД, предлагавших перенести сроки ремонта внутридомовых коммуникаций, крыши и замены лифта на более ранний период в связи с неудовлетворительным состоянием дома.

В 10 случаях комиссия приняла решение об отказе.

Причина - недостаточная собираемость взносов по капремонту. Согласно постановлению правительства региона, для переноса сроков необходимо, чтобы этот показатель составлял 97%.

Положительное решение принято лишь по дому на ул. Лукачева, 36б, который был построен в 1966 году. Здесь внутридомовые коммуникации, согласно областной программе, должны быть заменены в 2029-2031 годах. Но их неудовлетворительное состояние требует проведения работ в более ранний период. Стоимость замены коммуникаций - 7,7 млн рублей. Рекомендация городской комиссии была направлена в фонд капремонта Самарской области.