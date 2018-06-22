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Дмитрий Азаров - ветеранам: "Спасибо за ваш бессмертный подвиг!"

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 22 июня, в День памяти и скорби более тысячи самарцев и гостей города пришли на площадь Славы, чтобы возложить гирлянды, венки и цветы к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине".

В день 77-й годовщины с начала Великой Отечественной войны отдать дань памяти погибшим и выразить слова благодарности ветеранам, которые защитили Отечество от врага, пришли руководители области и города, представители общественных и молодежных организаций, почетные граждане, Герои России, духовенство, члены политических партий и патриотических клубов.

Цветы возложили ветераны Великой Отечественной. У каждого из них - своя война. Для Веры Александровны Файзулиной это два года и сотни километров фронтовых дорог от Днепра до Будапешта. Девичье подразделение из радистов и связистов было сформировано в Куйбышеве в 1943 году и защищало Родину в составе 1856-го зенитно-артиллерийского полка. Демобилизовались волжские девушки в победном 1945-м.

По словам Веры Файзулиной, после окончания войны ей удалось разыскать 162 однополчан, постоянные встречи с которыми продолжались до 1990-х годов.

"С тех пор связь оборвалась, но я не теряю надежды вновь встретиться с теми, кто еще жив, - говорит ветеран. - Дорогие мои, пишите, приезжайте, я буду рада всем. Нам необходимо общаться!"

Галина Васильевна Гетинкау родилась в октябре 1941-го. К сожалению, отец свою дочь так и не увидел -  погиб на Мамаевом кургане. Женщина им гордится, как гордится миллионами россиян, которые отстояли Родину во время самой кровавой войны в истории человечества.

"22 июня - скорбный день для страны, и ежегодно тысячи горожан приходят к Вечному огню, чтобы почтить память погибших в те годы и поблагодарить ветеранов. Мы помним их подвиг всегда", - заверила Галина Гетинкау.

Страна с огромным уважением и болью в сердце отдает дань памяти всем, кто пожертвовал собой ради свободы и независимости Родины, подчеркнул на церемонии возложения глава региона Дмитрий Азаров.

"Имена героев золотыми буквами вписаны в историю Великой Отечественной войны, историю России. Их жизнь и подвиг - яркий пример мужества, самоотверженности и любви к нашему Отечеству", - сказал руководитель области.

Дмитрий Азаров напомнил, что из более чем полумиллиона куйбышевцев половина не вернулась с фронта, отдав жизни за своих матерей, жен, детей, за каждого из ныне живущих. По словам главы региона, фронтовики и труженики тыла навсегда останутся для россиян высочайшим образцом патриотизма, стойкости и силы духа. Наша святая обязанность - сберечь память о войне и передать ее будущим поколениям, подчеркнул Дмитрий Азаров.

"От себя лично, от лица моего поколения спасибо вам! Спасибо за ваш бессмертный подвиг! В сердцах жителей Самарской области живет память о тех, кто сражался на фронтах, кто приближал победу в тылу, в том числе здесь, в запасной столице страны. Ваши фронтовые победы и трудовые достижения, вся ваша жизнь - яркий пример для каждого из нас. Благодаря вам Россия - великая, свободная, светлая страна", - сказал Дмитрий Азаров.

Россия сейчас принимает чемпионат мира по футболу, продолжил глава региона, подчеркнув, что без подвига советских людей события планетарного масштаба могло бы и не быть.

"Не было бы праздника единения и братства. Чистое небо, спокойствие в сердцах людей, детский смех и уверенность в завтрашнем дне - все это подарили нам вы. Земной вам поклон!" - обратился он к ветеранам.

После минуты молчания каждый из присутствовавших на площади возложил гирлянды, венки и цветы к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине". Церемония продлилась более часа.

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