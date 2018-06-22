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Прокурором Новокуйбышевска стал Алексей Волков

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокурором Новокуйбышевска назначен 33-летний Алексей Волков, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Соответствующий приказ был подписан 21 июня.

Алексей Волков в 2007 г. окончил СЮИ ФСИН. С 2007 по 2009 г. он работал помощником прокурора Центрального района Тольятти; с 2009 по 2013 г. - прокурором и старшим прокурором отдела №2 управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью областной прокуратуры. С 2013 по 2015 г. Волков служил заместителем прокурора Жигулевска, а с 2015 по 2016 г. - начальником отдела №3 по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Самарской области.

С ноября 2017 г. Волков исполнял обязанности прокурора Новокуйбышевска.

Напомним, осенью 2017 г. со своих постов ушли начальник городского отдела МВД полковник полиции Сергей Колпаков и прокурор города Святослав Михайловский, который работал в этой должности с 1 апреля 2015 года. Теперь Михайловский работает в отделе гособвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области.

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