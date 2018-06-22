Пассажиры рейса Самара - Анталья более семи часов ждали вылета в аэропорту Курумоч

Во вторник, 19 июня, в международном аэропорту Курумоч задержлся вылет рейса WZ-4019 авиакомпании "Ред Вингс" по маршруту Самара — Анталья, который должен был отправиться в путь в 2:10, сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.

Как пояснила Юлия Макова, на рейс было зарегистрировано 220 пассажиров, из них один ребенок. Пассажирам, в соответствиями с требованиями законодательства предоставляли напитки, горячее питание. Жалоб не поступало.

Фактически самолет отправился по маршруту 19 июня, в 9:30. Время задержки составило семь часов 20 минут.

Как пояснили в Куйбышевской транспортной прокуратуре, причиной задержки стала техническая неисправность — течь гидрожидкости из агрегата системы управления воздушного судна.

Самолет заменили на резервный, который прибыл из аэропорта Домодедово в Курумоч в 8:45.

По факту случившегося ведется проверка.