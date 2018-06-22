На матч Россия - Уругвай в Самару приедут восемь поездов с болельщиками

Во время проведения чемпионата мира по футболу между городами - организаторами матчей будут курсировать 734 дополнительных поезда общей вместимостью более 448 тыс. мест.

Как сообщают в Куйбышевской железной дороге, наибольшее количество дополнительных пассажирских поездов в Самару ожидается в дни проведения матча между Россией и Уругваем, который состоится на стадионе "Самара Арена" 25 июня. В этот день в Самару прибудут восемь дополнительных поездов с футбольными болельщиками.