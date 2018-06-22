На матч Россия - Уругвай в Самару приедут восемь поездов с болельщиками

Во время проведения чемпионата мира по футболу между городами - организаторами матчей будут курсировать 734 дополнительных поезда общей вместимостью более 448 тыс. мест.
Как сообщают в Куйбышевской железной дороге, наибольшее количество дополнительных пассажирских поездов в Самару ожидается в дни проведения матча между Россией и Уругваем, который состоится на стадионе "Самара Арена" 25 июня. В этот день в Самару прибудут восемь дополнительных поездов с футбольными болельщиками.
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?