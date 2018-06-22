В Самаре за кражу флагов арестовали молодую женщину

В пятницу, 22 июня, федеральный судья Ольга Коваленко дала санкцию на арест 29-летней Кристины Поповой, которую обвиняют в хищении девяти флагов.

Муниципальное имущество украли на рассвете 20 июня с площади Революции. Директор муниципального предприятия сообщил об ущербе 7022 рублей. В результате в Самарском райотделе полиции возбудили уголовное и задержали Попову, которая написала явку с повинной.

В Самарском райсуде она заявила, что в момент совершения преступления была сильно пьяна и не одна. Поэтому пояснить, зачем украла флаги, не может. О себе женщина сквозь слезы сообщила, что воспитывалась в детском доме в Якутии, в 2016 г. приехала в Самару, жилья и прописки не имеет. Рожденного здесь ребенка поместили в приемную семью, а женщину лишили родительских прав, так как она не имеет источника дохода и крыши над головой.

В итоге девушку заключили под стражу на время предварительного следствия. По мнению следователя, за месяц они не успеют оформить дело для направления в суд.

Максимальная санкция статьи УК РФ, которую вменяют Поповой, - три года лишения свободы. Но, по сложившейся практике, осужденные за такие кражи всегда получают условный срок наказания, если они ранее не были судимы.