В Самаре за кражу флагов арестовали молодую женщину

В пятницу, 22 июня, федеральный судья Ольга Коваленко дала санкцию на арест 29-летней Кристины Поповой, которую обвиняют в хищении девяти флагов.
Муниципальное имущество украли на рассвете 20 июня с площади Революции. Директор муниципального предприятия сообщил об ущербе 7022 рублей. В результате в Самарском райотделе полиции возбудили уголовное и задержали Попову, которая написала явку с повинной.
В Самарском райсуде она заявила, что в момент совершения преступления была сильно пьяна и не одна. Поэтому пояснить, зачем украла флаги, не может. О себе женщина сквозь слезы сообщила, что воспитывалась в детском доме в Якутии, в 2016 г. приехала в Самару, жилья и прописки не имеет. Рожденного здесь ребенка поместили в приемную семью, а женщину лишили родительских прав, так как она не имеет источника дохода и крыши над головой.
В итоге девушку заключили под стражу на время предварительного следствия. По мнению следователя, за месяц они не успеют оформить дело для направления в суд.
Максимальная санкция статьи УК РФ, которую вменяют Поповой, - три года лишения свободы. Но, по сложившейся практике, осужденные за такие кражи всегда получают условный срок наказания, если они ранее не были судимы.
Последние комментарии
За такое преступление, с такими обстоятельствами, нужно лишать прав - п о ж и з н е н н о!
Прочитав статью, ужаснулась, какие бывают негодяи. Наверное этот альфонс женат, а может еще у него есть дочки, которые когда-нибудь так же зверски будут обмануты, потому что он этого заслуживает, желаю, чтоб возмездие у него когда-то наступило!!!!
Однозначно подавать письменно заявление в полицию! Далее подавать в суд за моральный ущерб, т.к. несовершеннолетние были. Есть точно такое же дело в Севастополе, завели уголовное дело и выиграли суд, убийцу приговорили на год исправительных работ с удержанием 40% зп, плюс компенсация за моральный ущерб детям в размере по 100 тысяч каждому.
Не так все было Женщина, что это все написала сама ничего не видела, а со слов ребенка взяла , который сам не знает никого во дворе потому что это племянник ее. Мужчину, которого обвиняют, не виноват. Виноват какой-то другой дядька. Я знаю эту женщину называемую "старшей в доме" и ее сожителя(которого обвиняют) с детства, они хорошие люди. И они уже написали заявление на эту женщину-автора за клевету.
Ублюдок, своими бы руками ему руки и башку отрубила