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Преступления Происшествия

В Самаре за кражу флагов арестовали молодую женщину

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 22 июня, федеральный судья Ольга Коваленко дала санкцию на арест 29-летней Кристины Поповой, которую обвиняют в хищении девяти флагов.

Муниципальное имущество украли на рассвете 20 июня с площади Революции. Директор муниципального предприятия сообщил об ущербе 7022 рублей. В результате в Самарском райотделе полиции возбудили уголовное и задержали Попову, которая написала явку с повинной.

В Самарском райсуде она заявила, что в момент совершения преступления была сильно пьяна и не одна. Поэтому пояснить, зачем украла флаги, не может. О себе женщина сквозь слезы сообщила, что воспитывалась в детском доме в Якутии, в 2016 г. приехала в Самару, жилья и прописки не имеет. Рожденного здесь ребенка поместили в приемную семью, а женщину лишили родительских прав, так как она не имеет источника дохода и крыши над головой.

В итоге девушку заключили под стражу на время предварительного следствия. По мнению следователя, за месяц они не успеют оформить дело для направления в суд.

Максимальная санкция статьи УК РФ, которую вменяют Поповой, - три года лишения свободы. Но, по сложившейся практике, осужденные за такие кражи всегда получают условный срок наказания, если они ранее не были судимы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Крокодилович 20 июня 2018 11:54 В суд направили уголовное дело пьяного водителя, сбившего насмерть девушку

За такое преступление, с такими обстоятельствами, нужно лишать прав - п о ж и з н е н н о!

Наталья Галушкина 19 июня 2018 09:11 В Самаре мужчина взял в долг у невесты 4 млн руб. и скрылся за неделю до свадьбы

Прочитав статью, ужаснулась, какие бывают негодяи. Наверное этот альфонс женат, а может еще у него есть дочки, которые когда-нибудь так же зверски будут обмануты, потому что он этого заслуживает, желаю, чтоб возмездие у него когда-то наступило!!!!

Юлия Мельникова 06 июня 2018 16:07 В Отрадном щенка разрубили лопатой на глазах у детей, потому что он мешал сажать цветы

Однозначно подавать письменно заявление в полицию! Далее подавать в суд за моральный ущерб, т.к. несовершеннолетние были. Есть точно такое же дело в Севастополе, завели уголовное дело и выиграли суд, убийцу приговорили на год исправительных работ с удержанием 40% зп, плюс компенсация за моральный ущерб детям в размере по 100 тысяч каждому.

Анна Яш 06 июня 2018 14:09 В Отрадном щенка разрубили лопатой на глазах у детей, потому что он мешал сажать цветы

Не так все было Женщина, что это все написала сама ничего не видела, а со слов ребенка взяла , который сам не знает никого во дворе потому что это племянник ее. Мужчину, которого обвиняют, не виноват. Виноват какой-то другой дядька. Я знаю эту женщину называемую "старшей в доме" и ее сожителя(которого обвиняют) с детства, они хорошие люди. И они уже написали заявление на эту женщину-автора за клевету.

Анна Мякишева 06 июня 2018 10:50 В Отрадном щенка разрубили лопатой на глазах у детей, потому что он мешал сажать цветы

Ублюдок, своими бы руками ему руки и башку отрубила

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