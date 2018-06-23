Появилась программа развлечений для болельщиков на стадионе "Самара Арена" в день матча Россия - Уругвай

В понедельник, 25 июня, на стадионе "Самара Арена" пройдет матч группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA в России между сборными Уругвая и России. Входные ворота для зрителей откроются в 15:00.
Для болельщиков подготовлена разнообразная развлекательная программа для всех возрастов.
Можно будет сделать фото с официальным талисманом ЧМ-2018 Забивакой, будет подготовлена фотозона, где на стенде расположатся флаги стран играющих сборных. Каждый желающий сможет абсолютно бесплатно сразиться в футбол с роботом или поиграть в кикер.
Кроме того, гостям предложат сразиться в новую игру Текбол - гибрид маленького тенниса и футбола. Игра проходит на специальном столе при помощи мяча. Текборд, похожий на стол для пинг-понга, был разработан с учетом законов математики и физики. А для передачи друг другу мяча используются не ракетки, а ноги или голова - как это и бывает в футболе.
Также болельщикам предложат бесплатную сувенирную продукцию, можно будет приобрести и официальную продукцию FIFA. Будут работать торговые точки с закусками и напитками. Напомним, компания Coca-Cola для каждого матча выпускает лимитированную коллекцию фирменных стаканов, которые продаются только на стадионах и только в дни матчей. На них указываются дата, место проведения матча и названия сборных. Эксклюзивные стаканы прилагаются к каждому купленному напитку бренда, однако количество такой тары ограничено.
На стадионе "Самара Арена" в день матча Россия - Уругвай можно воспользоваться бесплатными услугами аквагрима. Будут звучать живая музыка и сеты мировых диджеев. Гостей развлекут десятки аниматоров.
Шаттлы S1, S1k, S2, S2к S3, S4, S7, S9 и трамвайный маршрут S5 начнут курсировать с разных точек Самары до стадиона "Самара Арена" с 14:00. Напоминаем, проезд в них в день матча бесплатный.
Обращаем внимание на маршруты и их остановки:
Автобусный маршрут S1: Аэропорт - Стадион - Главный билетный центр - Центр выдачи FUN ID - Ж/д вокзал - Фестиваль болельщиков.
Движение: Аэропорт - стадион - Московское шоссе - Главный билетный центр - Центр выдачи FAN ID - Ж/д вокзал - Фестиваль болельщиков (остановка Площадь революции)
Промежуточные остановки: Ж/д вокзал, ТЦ "Сила спорта" (Центр выдачи FUN ID), Центральный автовокзал, ТЦ "Парк Хаус" (Главный билетный центр).
Автобусный маршрут S1к: Аэропорт - Стадион
Движение: Аэропорт - стадион.
Автобус делает остановки только на конечных пунктах!
Автобусный маршрут S2: Северная перехватывающая парковка (ТЦ "Мега") - Стадион - Фестиваль болельщиков
Движение: Парковка ТЦ МЕГА - стадион - Московское шоссе - проспект Кирова - ул. Ново-Садовая - ул. Полевая - Самарская площадь
Промежуточная остановка: Барбошина поляна.
Автобусный маршрут S2k: СЕВЕРНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ МЕГА) - СТАДИОН
Движение: Парковка ТЦ МЕГА - стадион.
Автобус делает остановки только на конечных пунктах!
Автобусный маршрут S3: ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ АМБАР) - Главный билетный центр - СТАДИОН
Движение: Южная перехватывающая парковка ТЦ "АМБАР" - Южное шоссе - ул. Авроры - Московское шоссе - стадион.
Промежуточные остановочные пункты: Автостанция Аврора, Центральный автовокзал, ТЦ "Парк Хаус" (Главный билетный центр).
Автобусный маршрут S4: ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ АМБАР) - Фестиваль болельщиков
Движение: Парковка ТЦ "Амбар" - Самарская площадь
Автобус делает остановки только на конечных пунктах!
Трамвайный маршрут S56 Ж/Д ВОКЗАЛ - Фестиваль болельщиков - СТАДИОН
Движение: Ж/д вокзал - ул. Красноармейская - ул. Галактионовская - ул. Полевая - пр. Ленина - ул. Ново-Садовая - ул. Ташкентская - Московское шоссе - стадион.
Промежуточные остановочные пункты: Музей им. Алабина, Самарская площадь, пр. Ленина, КРЦ "Звезда", Барбошина поляна.
Автобусный маршрут S7: СТАДИОН - Фестиваль болельщиков (Самарская площадь)
Движение: Стадион - Московское шоссе - пр. Кирова - ул. Ново-Садовая - ул. Полевая - Самарская площадь.
Промежуточные остановочные пункты: КРЦ "Звезда", Барбошина поляна.
Автобусный маршрут S9: Аэропорт
Движение: Терминал 1 - Терминал 2
Обращаем внимание, что проход на стадион со стороны ул. Ташкентской будет закрыт.
Вход для пешеходов на прилегающую к стадиону территорию предусмотрен у автосалона "Самара Моторс" напротив ул. Алма-Атинской.
Подход к стадиону "Самара Арена" будет организован со стороны Северной парковки ул. 2-й Стадионной, а также со стороны конечных остановок автобусов-шаттлов и трамваев. Переход ул. Арена 2018 будет осуществляться по подземному пешеходному переходу.
Последние комментарии
Заявление о мошенничестве и коррупции. Я Дмитриев Алексей Александрович обращаюсь в третий раз так как проблема не решается, а постоянно усугубляется и достигло уголовной ответственности. Кратко напомню с чего всё началось, я собственник квартиры по адресу проспект Карла Маркса д.229, кв.2 подал претензию 27.10.2017г. на основании статья 7.23. Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами к ООО "Жилищно-коммунальная система" адрес: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, д. 288, и ООО "Волготеплоснаб" адрес: 443045, г. Самара, ул. Гагарина, д. 82 а. Также по электронной почте заявление в государственную жилищную инспекцию Самарской области и прочие надзорные органы. "Волготеплоснаб" отказался в решении данного вопроса сославшись что это вне его компетенции. Хотя теплоснабжающая организация по сути недопоставляющая тепло потребителям совершает действие предусмотренное ст. 158 Кража УК РФ. "Жилищно-коммунальная система" 07.11.2017г. как управляющая компания с нарушением сроков провела проверку системы и обнаружило нарушение теплового режима, но директор «ЖКС Советского района» Казьмин С.В. сославшись на п 61, ГОСТА 30494-2011 который предписывает проводить данные замеры при наружной температуре не выше -5 °C отказался выполнять ремонт. И так в нарушении постановления «Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.» согласно которому в зимний период отопление должно беспрерывно подавятся, что подразумевает подачу тепловой энергии для поддержания в жилых помещениях многоквартирного дома температуру не ниже +18 градусов (угловых комнат не ниже +20), снижение которой в дневное время не допускается. Мне пришлось расторгнуть договор с квартиросъёмщиком и ждать подходящего момента для проверки отопления. Так по перечисленным причинам и бездействия теплоснабжающей и управляющей компании квартира приведена в нежилое состояние по санитарным нормам, в ней не кто не проживает, но копятся долги по не потребляемым коммунальным услугам. На основании этого я был вынужден обратится в суд с иском «О понуждении исполнить обязательство и возместить убытки». Также я неоднократно обращался в МВД зарегистрировано 28.02.2018 г. № 3/185201465763, Прокуратуру, Областную администрацию, Губернатору и т.д..
Мфц полезная вещь, но многое можно еще улучшить.. Работаю в Петербурге. Недавно сделала загранпаспорт. Удивило то, что в огромном едином центре документов (центральный МФЦ)для каждой госуслуге свой этаж и зал.. плюс справка и платно и бесплатно. Платно могут все проверить и оформить. Удобно и ошибок люди меньще делают, а соответственно и возвратов нет и очереди практически никакой
Революционная 130. Пешеходную зону превратили в стоянку. Ходить невозможно.
Город Самара сейчас принимает иностранных и российских гостей к ЧМ-2018. Приезжающие расселяются по всему городу! Как можно было запланировать ремонт тепломагистралей на время чемпионата?!И оставить без горячей воды такие большие участки города?!
Отличная идея. При корректной работе сего приложения можно будет не только исправить недочёты в городе, но и повысить уровень культуры участников, а так же поддержать организаторов культурных мероприятий.