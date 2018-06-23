Депутаты гордумы проверили работу детских лагерей

В четверг, 21 июня депутаты Самарской городской думы посетили три детских оздоровительных центра, пообщались с их воспитанниками и педагогами. Цель визита - выяснить в каких условиях отдыхает самарская детвора, понять основные потребности и планы детских учреждений.
Первой точкой визита стал лагерь "Заря". В летний период здесь действует шесть профильных смен, в каждой из которых отдыхает по 230 детей. Директор лагеря Михаил Сокур рассказал, что в этом году капитально отремонтировано два корпуса, в остальных девяти проведен косметический ремонт.
"Остальные корпуса также нуждаются в капитальном ремонте. Сейчас мы плотно работаем с городским департаментом образования, чтобы изыскать на это средства", — рассказал Сокур. Основная проблема "Зари" — это столовая. Сейчас она располагается в адаптированном ангаре. Чтобы построить современнее модульное здание необходимо 16 млн рублей.
"Проект здания и примерную смету нужно направить в профильный комитет думы. Мы постараемся изыскать эти средства в бюджете будущего года", — сказал председатель думы Алексей Дегтев. Также необходимо обновить футбольное поле. Наличие современного покрытия позволит проводить не только спортивные тренировки, но и праздничные мероприятия. "Оздоровление детей всегда было нашей приоритетной задачей. Поэтому даже в условиях стесненного бюджета, можно найти резервы для ее решения", — отметил Дегтев.
В следующем лагере "Арго" сейчас проходит смена "Юный техник". "Совместно с центром технического творчества "Поиск" мы организовали гонки радиоуправляемых автомобилей, мастер-классы по сборке моделей самолета, а 24 июня пройдет фестиваль воздушных змеев", — рассказал директор лагеря Игорь Сазонов.
Проблемным остается вопрос благоустройства. "Управление Роспотребнадзора обязывает нас привести в порядок территорию на расстоянии 500 метров от лагеря: необходимо убрать валежник, постричь кустарник, вывести скопившийся мусор. Бюджетные деньги на это мы тратить не можем, так территория находится за периметром нашего центра", — сказал Сазонов.
Депутаты пообещали посодействовать в решении вопроса. Так председатель комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту Вячеслав Звягинцев предложил провести с представителями Роспотребнадзора переговоры и пересмотреть критерии оценки детских оздоровительных учреждений. Алексей Дегтев поднял вопрос дальнейшего развития лагеря: для комфортного отдыха здесь не хватает бассейна и уличных тренажеров. Средства на эти проекты поможет привлечь депутатский корпус.
Последней точкой визита стал детский оздоровительно-образовательный центр "Юность". В него входят семь военно-спортивных и военно-патриотических клубов, а также кадетский корпус. Осенью, зимой и весной их воспитанники занимаются в городе, а летом приезжают на сборы в летний лагерь. Для полноценных тренировок здесь есть все необходимое: зал единоборств, горноспасательное оборудование, два тира, свой парк квадроциклов и полигон для игры в страйкбол и лазертаг. В этом году в центре появилась новая "точка" под названием "палаточный лагерь", где ребята могут приобщиться к прелестям походной жизни. По словам директора МАУ "Юность" Игоря Устинова, дополнительные средства нужны центру на ремонт жилых корпусов и новые асфальтовые дороги.
Депутаты остались довольны визитом. "В этом году на подготовку детских учреждений к сезону потрачено более 30 млн рублей. Средства явно пошли на пользу — территория благоустроена, в корпусах чисто и уютно, предусмотрена возможность просмотров матчей чемпионата мира по футболу", — отметил Алексей Дегтев.
По его мнению, сегодня городу явно не хватает оздоровительных учреждений. "Нужно искать земельные участки для расширения существующих лагерей, а также добиваться того, чтобы они работали круглогодично", — считает спикер.
Последние комментарии
Заявление о мошенничестве и коррупции. Я Дмитриев Алексей Александрович обращаюсь в третий раз так как проблема не решается, а постоянно усугубляется и достигло уголовной ответственности. Кратко напомню с чего всё началось, я собственник квартиры по адресу проспект Карла Маркса д.229, кв.2 подал претензию 27.10.2017г. на основании статья 7.23. Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами к ООО "Жилищно-коммунальная система" адрес: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, д. 288, и ООО "Волготеплоснаб" адрес: 443045, г. Самара, ул. Гагарина, д. 82 а. Также по электронной почте заявление в государственную жилищную инспекцию Самарской области и прочие надзорные органы. "Волготеплоснаб" отказался в решении данного вопроса сославшись что это вне его компетенции. Хотя теплоснабжающая организация по сути недопоставляющая тепло потребителям совершает действие предусмотренное ст. 158 Кража УК РФ. "Жилищно-коммунальная система" 07.11.2017г. как управляющая компания с нарушением сроков провела проверку системы и обнаружило нарушение теплового режима, но директор «ЖКС Советского района» Казьмин С.В. сославшись на п 61, ГОСТА 30494-2011 который предписывает проводить данные замеры при наружной температуре не выше -5 °C отказался выполнять ремонт. И так в нарушении постановления «Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.» согласно которому в зимний период отопление должно беспрерывно подавятся, что подразумевает подачу тепловой энергии для поддержания в жилых помещениях многоквартирного дома температуру не ниже +18 градусов (угловых комнат не ниже +20), снижение которой в дневное время не допускается. Мне пришлось расторгнуть договор с квартиросъёмщиком и ждать подходящего момента для проверки отопления. Так по перечисленным причинам и бездействия теплоснабжающей и управляющей компании квартира приведена в нежилое состояние по санитарным нормам, в ней не кто не проживает, но копятся долги по не потребляемым коммунальным услугам. На основании этого я был вынужден обратится в суд с иском «О понуждении исполнить обязательство и возместить убытки». Также я неоднократно обращался в МВД зарегистрировано 28.02.2018 г. № 3/185201465763, Прокуратуру, Областную администрацию, Губернатору и т.д..
Мфц полезная вещь, но многое можно еще улучшить.. Работаю в Петербурге. Недавно сделала загранпаспорт. Удивило то, что в огромном едином центре документов (центральный МФЦ)для каждой госуслуге свой этаж и зал.. плюс справка и платно и бесплатно. Платно могут все проверить и оформить. Удобно и ошибок люди меньще делают, а соответственно и возвратов нет и очереди практически никакой
Революционная 130. Пешеходную зону превратили в стоянку. Ходить невозможно.
Город Самара сейчас принимает иностранных и российских гостей к ЧМ-2018. Приезжающие расселяются по всему городу! Как можно было запланировать ремонт тепломагистралей на время чемпионата?!И оставить без горячей воды такие большие участки города?!
Отличная идея. При корректной работе сего приложения можно будет не только исправить недочёты в городе, но и повысить уровень культуры участников, а так же поддержать организаторов культурных мероприятий.