Депутаты гордумы проверили работу детских лагерей

В четверг, 21 июня депутаты Самарской городской думы посетили три детских оздоровительных центра, пообщались с их воспитанниками и педагогами. Цель визита - выяснить в каких условиях отдыхает самарская детвора, понять основные потребности и планы детских учреждений.

Первой точкой визита стал лагерь "Заря". В летний период здесь действует шесть профильных смен, в каждой из которых отдыхает по 230 детей. Директор лагеря Михаил Сокур рассказал, что в этом году капитально отремонтировано два корпуса, в остальных девяти проведен косметический ремонт.

"Остальные корпуса также нуждаются в капитальном ремонте. Сейчас мы плотно работаем с городским департаментом образования, чтобы изыскать на это средства", — рассказал Сокур. Основная проблема "Зари" — это столовая. Сейчас она располагается в адаптированном ангаре. Чтобы построить современнее модульное здание необходимо 16 млн рублей.

"Проект здания и примерную смету нужно направить в профильный комитет думы. Мы постараемся изыскать эти средства в бюджете будущего года", — сказал председатель думы Алексей Дегтев. Также необходимо обновить футбольное поле. Наличие современного покрытия позволит проводить не только спортивные тренировки, но и праздничные мероприятия. "Оздоровление детей всегда было нашей приоритетной задачей. Поэтому даже в условиях стесненного бюджета, можно найти резервы для ее решения", — отметил Дегтев.

В следующем лагере "Арго" сейчас проходит смена "Юный техник". "Совместно с центром технического творчества "Поиск" мы организовали гонки радиоуправляемых автомобилей, мастер-классы по сборке моделей самолета, а 24 июня пройдет фестиваль воздушных змеев", — рассказал директор лагеря Игорь Сазонов.

Проблемным остается вопрос благоустройства. "Управление Роспотребнадзора обязывает нас привести в порядок территорию на расстоянии 500 метров от лагеря: необходимо убрать валежник, постричь кустарник, вывести скопившийся мусор. Бюджетные деньги на это мы тратить не можем, так территория находится за периметром нашего центра", — сказал Сазонов.

Депутаты пообещали посодействовать в решении вопроса. Так председатель комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту Вячеслав Звягинцев предложил провести с представителями Роспотребнадзора переговоры и пересмотреть критерии оценки детских оздоровительных учреждений. Алексей Дегтев поднял вопрос дальнейшего развития лагеря: для комфортного отдыха здесь не хватает бассейна и уличных тренажеров. Средства на эти проекты поможет привлечь депутатский корпус.

Последней точкой визита стал детский оздоровительно-образовательный центр "Юность". В него входят семь военно-спортивных и военно-патриотических клубов, а также кадетский корпус. Осенью, зимой и весной их воспитанники занимаются в городе, а летом приезжают на сборы в летний лагерь. Для полноценных тренировок здесь есть все необходимое: зал единоборств, горноспасательное оборудование, два тира, свой парк квадроциклов и полигон для игры в страйкбол и лазертаг. В этом году в центре появилась новая "точка" под названием "палаточный лагерь", где ребята могут приобщиться к прелестям походной жизни. По словам директора МАУ "Юность" Игоря Устинова, дополнительные средства нужны центру на ремонт жилых корпусов и новые асфальтовые дороги.

Депутаты остались довольны визитом. "В этом году на подготовку детских учреждений к сезону потрачено более 30 млн рублей. Средства явно пошли на пользу — территория благоустроена, в корпусах чисто и уютно, предусмотрена возможность просмотров матчей чемпионата мира по футболу", — отметил Алексей Дегтев.

По его мнению, сегодня городу явно не хватает оздоровительных учреждений. "Нужно искать земельные участки для расширения существующих лагерей, а также добиваться того, чтобы они работали круглогодично", — считает спикер.