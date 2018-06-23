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Здравоохранение Общество

Медики Самары напоминают о том, как уберечь здоровье в жару

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории Самарской области установилась жаркая солнечная погода: 23 июня, в субботу, воздух в Самаре прогреется до 29°C; 24 июня, в воскресенье, температура поднимется до 31°C; 25 июня, в день проведения в Самаре матча Чемпионата мира по футболу FIFA между сборными Уругвая и России, столбик термометра поднимется до 33°С.

В условиях повышения температуры окружающего воздуха до 30°C и более может ухудшаться общее самочувствие, появляться слабость, чувство дурноты, снижение работоспособности, резко возрастает вероятность тепловых ударов. Особенно подвержены тепловым ударам пожилые люди, дети и люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания.

Медики напоминают о важности соблюдения простых правил для сохранения здоровья в жаркие дни.  Перед выходом на улицу, поездкой на стадион "Самара Арена" или Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева ознакомьтесь с памяткой:

Как уберечь себя от перегрева?
✓ Рекомендуется употребление до 2-3 литров прохладной, негазированной воды в сутки. Не следует злоупотреблять кофе, крепким (в том числе зеленым) чаем.
Не рекомендуется употреблять сладкие газированные напитки, а также алкоголь. Помните, что жажда может не ощущаться, это особенно характерно в начале перегревания. Тем не менее, воду все равно необходимо употреблять малыми порциями.
✓ Перед выходом из дома продумайте свою одежду. Она должна быть легкой, свободного кроя, из натуральных тканей, желательно светлых цветов.
✓ Перед выходом на улицу на открытые участки тела важно нанести солнцезащитный крем с показателем SPF не менее 30-50.
✓ Находясь на улице, обязательно необходимо использовать головные уборы, лучше белого цвета.
✓ При появлении выраженной слабости, тошноты, рвоты, учащенного сердцебиения, обморочного состояния, повышения температуры тела (тепловой удар) после длительного нахождения на солнце необходимо как можно быстрее переместиться в прохладное помещение и обратиться к медикам.
Ограничьте количество пищи, особенно белковой и жирной, а также соусов, острых приправ. Лицам, имеющим артериальную гипертонию, сердечную и почечную недостаточность, необходимо строго соблюдать предписанное врачом ограничение соли.
✓ Не следует злоупотреблять мороженым.

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