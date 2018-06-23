Болельщики из Уругвая: "Мы распрощались со стереотипами о суровости русских"

В Самару начали прибывать болельщики Уругвая. Корреспондент Волга Ньюс пообщался с некоторыми из них.

Группа веселых уругвайцев на Волжском проспекте бодро и утвердительно отвечает на все вопросы.

- Вам нравится Россия?

- Да!

- А как вам организация чемпионата?

- Очень хорошая.

- А люди?

- И люди замечательные.

Болельщики говорят о стереотипах о России, с которыми они распрощались по прибытии в Самару. "Я думал, что русские - холодные, суровые, закрытые люди, а они оказались дружелюбными", - удивляется один из фанатов.

Гастон: "Люди дружелюбны и организация чемпионата хороша"

Еще одна группа футбольных болельщиков из Уругвая - отец с сыновьями. Гастон в Самаре впервые. Его сыновья-погодки - тоже. Они приехали день назад, 22 июня. До того семья успела побывать в Ростове-на-Дону и Москве.

"Люди здесь очень дружелюбные, - говорит Гастон, - и организован чемпионат хорошо". Погода уругвайцев удивила: в России намного теплее, чем думали фанаты. На вопрос о сувенирах Гастон отвечает отрицательно. Девятилетний сын тянет его за локоть и спрашивает: "А как же матрешка?" "Точно! Мы купили матрешку", - вспоминает болельщик.