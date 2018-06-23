Из-за короткого замыкания из ТЦ "Империя" эвакуировано около 500 человек

В субботу, 23 июня, произошло задымление в одном из крупнейших торговых центров Самары "Империя", расположенном на Московском шоссе, пишет rg.ru.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, по предварительным данным, произошло короткое замыкание без последующего горения. В результате инцидента пришлось эвакуировать около 500 человек. О пострадавших не сообщается.

"Помещение было в дыму, чувствовался запах гари. Пожарные быстро среагировали. Сейчас все вернулись на места", - пишут в соцсетях очевидцы с места событий.