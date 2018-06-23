Сборная России по футболу заселилась в самарский отель "Ренессанс"

Сборная России по футболу примерно в 20:20 прибыла в самарский отель "Ренессанс". Они вошли не с центрального входа, поэтому у болельщиков не было возможности пообщаться со спортсменами.
В понедельник, 25 июня, сборная Россия сыграет на "Самара Арене" со сборной Уругвая. Начало матча в 18:00.
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?