Сборная России по футболу заселилась в самарский отель "Ренессанс"

Сборная России по футболу примерно в 20:20 прибыла в самарский отель "Ренессанс". Они вошли не с центрального входа, поэтому у болельщиков не было возможности пообщаться со спортсменами.

В понедельник, 25 июня, сборная Россия сыграет на "Самара Арене" со сборной Уругвая. Начало матча в 18:00.