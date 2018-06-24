В день матча сборной России с Уругваем на площадке фанфеста планируют установить дополнительные экраны

К игре сборной России с национальной командой Уругвая на площадке фанфеста на площади им. Куйбышева в Самаре планируют установить дополнительные экраны. Об этом накануне заявил врио губернатора Дмитрий Азаров, обсуждавший инфраструктуру фанфеста с организаторами чемпионата в Самаре.

"Здесь будет жарко. Наверное, не менее жарко, чем на стадионе. Очень много желающих попасть на футбол - болельщики из Самары и области, из других городов России, из других стран и континентов. Мы сейчас как раз посмотрели, что нужно дополнительно сделать для того, чтобы болельщикам было комфортно. Рассматриваем варианты установки дополнительных экранов. Думаю, и на стадионе, и на Фестивале болельщиков будет невероятная позитивная атмосфера", - сказал глава региона.

Сам Дмитрий Азаров также намерен посетить игру и поддержать сборную России, а также поприсутствовать на тренировке команды. "Очень надеюсь, что на "Самара Арене" нашей команде понравится, будет комфортно, мы создадим для этого все условия. Пусть наш стадион станет победным для сборной России", - заявил врио губернатора.