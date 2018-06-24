В день матча сборной России с Уругваем на площадке фанфеста планируют установить дополнительные экраны

К игре сборной России с национальной командой Уругвая на площадке фанфеста на площади им. Куйбышева в Самаре планируют установить дополнительные экраны. Об этом накануне заявил врио губернатора Дмитрий Азаров, обсуждавший инфраструктуру фанфеста с организаторами чемпионата в Самаре.
"Здесь будет жарко. Наверное, не менее жарко, чем на стадионе. Очень много желающих попасть на футбол - болельщики из Самары и области, из других городов России, из других стран и континентов. Мы сейчас как раз посмотрели, что нужно дополнительно сделать для того, чтобы болельщикам было комфортно. Рассматриваем варианты установки дополнительных экранов. Думаю, и на стадионе, и на Фестивале болельщиков будет невероятная позитивная атмосфера", - сказал глава региона.
Сам Дмитрий Азаров также намерен посетить игру и поддержать сборную России, а также поприсутствовать на тренировке команды. "Очень надеюсь, что на "Самара Арене" нашей команде понравится, будет комфортно, мы создадим для этого все условия. Пусть наш стадион станет победным для сборной России", - заявил врио губернатора.
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Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет
А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.