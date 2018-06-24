В 2018 г. 17 сержантов из 2-й армии ЦВО получили офицерские звания

"Военно-социальный лифт" для военнослужащих по контракту будет действовать и после начала полноценных выпусков в военных учебных заведениях. Об этом журналистам сообщил командующий 2-й общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-майор Рустам Мурадов.

"В этом году в военных учебных заведениях - первый полноценный выпуск офицеров, в войска Центрального военного округа прибудут более 1,1 тыс. лейтенантов, - сказал Рустам Мурадов. - Но, несмотря на это, мы продолжим практику отбора и представления лучших сержантов и старшин на офицерские должности".

Генерал отметил, что военно-социальный лифт стал большим стимулом для военнослужащих по контракту, каждый стремится показать себя, быть лучшим в боевой подготовке. За первое полугодие 2018 г. 17 сержантов, старшин и прапорщиков в армии получили офицерское звание "лейтенант". В этом показателе у нас лучшие результаты в округе.

"Военно-социальный лифт" для военнослужащих по контракту был запущен в войсках Центрального военного округа в 2014 году. Тогда первым сержантом, заслужившим офицерскую должность, стал Андрей Чувашов из 2-й общевойсковой армии. Он был назначен командиром взвода с присвоением воинского звания "младший лейтенант".