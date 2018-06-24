Путешественник Алексей Жирухин: "Россия победит Уругвай со счетом 2:1"

В воскресенье, 24 июня, в историческом центре Самары во время акции в поддержку сборной России корреспондент Волга Ньюс пообщалась с путешественником Алексеем Жирухиным.

На данный момент мужчина объехал 52 страны и признался, что сегодня, прогуливаясь по Самаре, он вспоминает столицы европейских городов. По его словам, там есть практика, что центр города перекрыт для прогулок постоянно, а не в связи с какими-то мероприятиями, и в данный момент в Самаре как раз можно прогуляться не по одной пешеходной Ленинградской улице, а по всему историческому центру, и это потрясающе.

Алексей отметил, что на все матчи он ходит в фан-зону и завтра тоже обязательно будет там. Сборной России путешественник желает только победы и считает, что она обыграет Уругвай со счетом 2:1, но признался, что и ничья его устроит.