Посол РФ в Молдавии Фарит Мухамедшин: "Я впечатлен переменами в Самаре"

В воскресенье, 24 июня, по приглашению главы региона Дмитрия Азарова в Самару прибыл чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Молдова Фарит Мухамедшин.

Накануне матча ЧМ-2018 Россия - Уругвай дипломат вместе с главой региона решил прогуляться по историческому центру Самары, принял участие в запуске проекта "Модерн в облаках", ознакомился с экспозицией Детской картинной галереи и посетил фестиваль болельщиков.

Фарит Мухамедшин высоко оценил атмосферу старого центра города, который на время ЧМ-2018 стал пешеходной зоной. По его словам, начинания и проекты, которые реализованы и реализуются в Самаре, впечатляют.

"Вижу разительные перемены. Я давно не был в Самаре. Город стал красивым, сильно изменился", - подчеркнул дипломат.

Сохранение культурного и исторического наследия он отметил отдельно: "Я впечатлен проектами по сохранению старых зданий, приведением их в порядок. При этом гражданская общественность всецело поддерживает эти проекты, значит, самарцы думают о будущем, не забывая прошлое".

Фарит Мухамедшин рассказал также, что поражен размахом, с которым Самара принимает команды и болельщиков.

"Чувствуется праздник, - отметил он. - Думаю, завтра, после матча Россия - Уругвай, Самара будет гудеть".