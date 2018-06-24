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Посол РФ в Молдавии Фарит Мухамедшин: "Я впечатлен переменами в Самаре"

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 24 июня, по приглашению главы региона Дмитрия Азарова в Самару прибыл чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Молдова Фарит Мухамедшин.

Фото: twitter.com/samregion_press

Накануне матча ЧМ-2018 Россия - Уругвай дипломат вместе с главой региона решил прогуляться по историческому центру Самары, принял участие в запуске проекта "Модерн в облаках", ознакомился с экспозицией Детской картинной галереи и посетил фестиваль болельщиков.

Фарит Мухамедшин высоко оценил атмосферу старого центра города, который на время ЧМ-2018 стал пешеходной зоной. По его словам, начинания и проекты, которые реализованы и реализуются в Самаре, впечатляют.

"Вижу разительные перемены. Я давно не был в Самаре. Город стал красивым, сильно изменился", - подчеркнул дипломат.

Сохранение культурного и исторического наследия он отметил отдельно: "Я впечатлен проектами по сохранению старых зданий, приведением их в порядок. При этом гражданская общественность всецело поддерживает эти проекты, значит, самарцы думают о будущем, не забывая прошлое".

Фарит Мухамедшин рассказал также, что поражен размахом, с которым Самара принимает команды и болельщиков.

"Чувствуется праздник, - отметил он. - Думаю, завтра, после матча Россия - Уругвай, Самара будет гудеть".

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