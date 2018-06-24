Посол РФ в Молдавии Фарит Мухамедшин: "Я впечатлен переменами в Самаре"

В воскресенье, 24 июня, по приглашению главы региона Дмитрия Азарова в Самару прибыл чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Молдова Фарит Мухамедшин.
Накануне матча ЧМ-2018 Россия - Уругвай дипломат вместе с главой региона решил прогуляться по историческому центру Самары, принял участие в запуске проекта "Модерн в облаках", ознакомился с экспозицией Детской картинной галереи и посетил фестиваль болельщиков.
Фарит Мухамедшин высоко оценил атмосферу старого центра города, который на время ЧМ-2018 стал пешеходной зоной. По его словам, начинания и проекты, которые реализованы и реализуются в Самаре, впечатляют.
"Вижу разительные перемены. Я давно не был в Самаре. Город стал красивым, сильно изменился", - подчеркнул дипломат.
Сохранение культурного и исторического наследия он отметил отдельно: "Я впечатлен проектами по сохранению старых зданий, приведением их в порядок. При этом гражданская общественность всецело поддерживает эти проекты, значит, самарцы думают о будущем, не забывая прошлое".
Фарит Мухамедшин рассказал также, что поражен размахом, с которым Самара принимает команды и болельщиков.
"Чувствуется праздник, - отметил он. - Думаю, завтра, после матча Россия - Уругвай, Самара будет гудеть".
Последние комментарии
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет
А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.