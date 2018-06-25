Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани разместил в Instagram пост с видами Самары

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани разместил на своей странице в Instagram пост с видами Самары.
Футболист сделал несколько снимков на площади Славы, а также сфотографировал матрешку у бассейна ЦСК ВВС.
В понедельник, 25 июня, сборная Уругвая в последнем групповом матче встретится со сборной России на стадионе "Самара Арена". Начало матча в 18:00.
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?