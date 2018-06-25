Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани разместил в Instagram пост с видами Самары

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани разместил на своей странице в Instagram пост с видами Самары.

Футболист сделал несколько снимков на площади Славы, а также сфотографировал матрешку у бассейна ЦСК ВВС.

"Самара, город нашего последнего матча первой фазы #URU 🇺🇾 против #RUS 🇷🇺 #WorldCup"

В понедельник, 25 июня, сборная Уругвая в последнем групповом матче встретится со сборной России на стадионе "Самара Арена". Начало матча в 18:00.