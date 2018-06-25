На Фестивале болельщиков FIFA выступит группа "Чайф"

В понедельник, 25 июня, фан-зона начинает работать в 16 часов. До трансляции матчей и между ними для болельщиков выступят музыкальные коллективы, в том числе Владимир Шахрин сотоварищи.

В этот день на сцену площади им. Куйбышева выйдут артисты Государственного Волжского русского народного хора, Самарского академического театра оперы и балета, духового оркестра. Зрители смогут увидеть выступления группы "LosResonans" и шоу-балета "Шарм".

В 18 часов начнется трансляция матча группы А между Россией и Уругваем. Эта игра пройдет на стадионе "Самара Арена". Для комфорта болельщиков на площади Куйбышева установили дополнительные экраны. Теперь за игрой можно будет наблюдать на трех видео-панелях.

В 20 часов начнется выступление группы "Чайф".

В 22:00 на связь выйдет Саранск, где в это время начнется футбольный поединок между Ираном и Португалией. После финального свистка на площади в течение часа играют диджеи.