Семь самарских управляющих компаний уклонялись от раскрытия информации перед собственниками жилья

Прокуратура проверила исполнение управляющими компаниями обязанности по размещению информации в государственной информационной системе ЖКХ.

В ходе проверки выявлены нарушения Федерального закона от 21.07.2014 №209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства", а также требований, закрепленных в разделе 10 приказа Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 74, 114/пр от 29.02.2016. Проштрафились семь обслуживающих организаций: ООО "Газэнергомонтаж", ООО УК "Вертикаль", ООО "Город солнца", ООО "Визит-М", ООО "Визит-М3", ООО "Наш дом" и ООО "Образцовое содержание жилья".

Как сообщает ведомство, по результатам проверки в отношении руководителей УК были возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ. Все указанные лица были признаны мировыми судьями виновными в инкриминируемых им деяниях и подвергнуты наказанию в виде предупреждения. Кроме того, в адрес директоров организаций внесены представления об устранении нарушений законов.





