Перед "Самара Ареной" будут бесплатно раздавать воду

В понедельник, 25 июня, в день матча чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и России в Самаре ожидается жаркая погода (до 35°С). Поскольку входные ворота на стадион "Самара Арена" откроются в 15:00, пешеходный путь от остановки шаттлов до гейтов составляет около 1-1,5 км, а на территорию запрещен пронос напитков и еды, решено организовать пункты бесплатной раздачи чистой питьевой воды.

Будет организовано пять пунктов раздачи воды, где будут дежурить медики. Это три пункта около гейтов №№ 1, 2 и 3, еще две точки расположатся на так называемой последней миле. Воду в стаканы будут разливать медики-волонтеры.

Однако врачи напоминают, что в такую погоду взрослому человеку необходимо пить два-три литра воды, потому с собой в дорогу рекомендуется взять чистую питьевую воду. Тару можно будет выкинуть в мусорный бак перед входом на стадион. На стадионе будут работать точки продаж прохладительных напитков.

Как отметил главный врач на стадионе "Самара Арена" Армен Бенян, несмотря на полную готовность медиков прийти на помощь, болельщикам также необходимо позаботиться о своем здоровье, особенно если есть хронические заболевания, болезни сердечно-сосудистой системы.

"И болельщикам на стадионе, и тем, кто будет смотреть игру сборных России и Уругвая на Фестивале болельщиков FIFA на площади Куйбышева, необходимо обязательно надеть головные уборы и нанести на открытые участки тела защитный крем. Одежду лучше выбрать светлую и из натуральных тканей. Пить не менее двух-трех литров воды, даже если не чувствуете жажды. Не стоит злоупотреблять алкогольными напитками. При появлении выраженной слабости, тошноты, учащенного сердцебиения необходимо переместиться в прохладное место и обратиться за помощью к медикам", - подчеркнул Бенян.

Обращаем внимание болельщиков, что на стадион "Самара Арена" нельзя проносить жидкости в емкостях более 100 мл (под это требование подпадают и любые кремы). С полным списком ограничений, введенных для обеспечения безопасности болельщиков, можно ознакомиться по ссылке.